Как покупают и что делают украинцы в интернете во время войны — исследование Сегодня 15:13 — Личные финансы

Как покупают и что делают украинцы в интернете во время войны — исследование

Многочисленные исследования доказывают, что война сильно повлияла на потребительское поведение украинских граждан. Особенно заметно это влияние было в прошлом году, в начале полномасштабной войны, тогда как сейчас уже можем говорить об определенных устоявшихся обновленных моделях, которые люди практикуют в своей повседневной жизни в интеракции с интернетом.

Перед началом войны в 2021 году исследовательская компания Gradus Research проводила обширное исследование Digi-нация, в котором исследователи смотрели, как люди пользуются интернетом и по каким сегментам их можно сгруппировать. И в сентябре 2023 года Gradus Research повторили это исследование на выборке около 1900 респондентов, чтобы посмотреть на эти показатели в динамике.

Как выглядит сейчас пользование интернетом в Украине?

93% опрошенных граждан пользуются интернетом дома, 52% - на работе, и 42% - в транспорте. То есть интернет нас сопровождает везде. И война еще больше стимулировала активное использование интернета, которое наблюдается во всех возрастных группах. Одна из причин — люди получают критически важную информацию о безопасности именно из сети. Старшие возрастные группы тоже адаптировались в интернете и чувствуют себя там достаточно уверенно.

Проводят в Интернете более 4 часов в день 72% респондентов. Конечно же, среди пожилых людей эта продолжительность потребления интернета меньше, а среди младших возрастов — больше. Однако в целом это высокий показатель, который вырос еще во время ковида. COVID был своего рода подготовительным этапом к жизни во время войны, ведь без этих навыков сетевого общения и удаленной работы было бы гораздо труднее.

С каких устройств пользуются Интернетом? Видим, что смартфон далеко впереди всех других гаджетов — 95% опрошенных пользуются именно этим устройством. В то время как стационарный компьютер отходит на задний план — его используют 23% респондентов, и это в большей степени люди в возрасте 45−54 лет.

Какую значимость видят люди в Интернете?

Для 91% опрошенных жителей Украины Интернет является социальной нормой, ведь все вокруг пользуются Интернетом. 77% респондентов ответили, что без интернета они потеряли бы контакт со многими друзьями и знакомыми. То есть он является мощным источником коммуникации, и для 64% без доступа в интернет работа невозможна.

При этом только 23% опрошенных граждан доверяют информации из интернета, и это в основном люди в возрасте 35−60 лет. В то время как 68% принимают во внимание источник.

Ключевые сегменты украинской диджитал-аудитории

В довоенном 2021 году украинская аудитория пользователей интернета раскладывалась на шесть основных сегментов, каждый из которых имел определенную характеристику поведения. Как их изменила война? Несколько снизилась группа умеренных пользователей интернета, несколько подросла группа невовлеченных и существенно снизилась группа прагматиков. И это тот кластер, который объединял в себе профессионалов, и здесь мы видим наибольшее влияние миграции из Украины, потому что эта группа уменьшилась физически. В то время как удельный вес групп Сплетники и Искатели развлечений увеличился.

С точки зрения показателей интенсивности использования и размера сегмента наиболее активными пользователями интернета сейчас являются Продвинутые и Сплетники. Взвешенные пользователи интернета — это Прагматики и Искатели развлечений. И сегмент умеренного использования интернета — Умеренные и Невовлеченные.

Как разворачиваются покупки в интернете?

87% считают, что покупать товары или услуги онлайн легко. И лёгкость — основной драйвер этой категории.

26% опрошенных предпочитают покупки в интернете, 29% — предпочитают покупки оффлайн. Всем остальным не требуется определяться так жестко в своих преференциях и используют оба ресурса.

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