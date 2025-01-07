Как платить военный и другие сборы с 1 января и изменились ли счета — Finance.ua

Как платить военный и другие сборы с 1 января и изменились ли счета Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Как платить военный и другие сборы с 1 января и изменились ли счета

В 2025 году налогоплательщиков Украины ждут определенные нововведения. В частности, вступили в силу новые банковские счета для перечисления сборов.

В Украине вступил в силу Закон Украины № 4113-IX, который вносит изменения в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики.

Счета для уплаты военного сбора для плательщиков упрощенной системы налогообложения

С 1 января 2025 г. физические лица-предприниматели (ФЛП) и юридические лица на упрощенной системе налогообложения обязаны платить военный сбор.

Для этого открыты отдельные бюджетные счета:

▪ Юридическим лицам (3 группа) — по коду классификации доходов бюджета (КГГБ) 11 011 800 Военный сбор, подлежащий уплате юридическими лицами, находящимися на упрощенной системе налогообложения (3 группа).

▪ Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, плательщики единого налога) — по ККГБ 11 011 700 Военный сбор, подлежащий уплате физическими лицами-предпринимателями, находящимися на упрощенной системе налогообложения.

Все реквизиты счетов доступны на главной странице портала Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

Где узнать новые счета для уплаты налогов

С 1 декабря 2024 г. вступили в силу новые банковские счета для перечисления налогов и сборов согласно Закону Украины № 4015-IX. Это было сделано для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период военного положения.

Чтобы узнать актуальные реквизиты для вашего региона и вида налога, выполните следующие действия:

1. Зайдите на официальный портал Государственной налоговой службы Украины.

2. Перейдите в раздел Счета для оплаты платежей.

3. Выберите свой регион и вид налога, который необходимо уплатить.

4. Также в персональном электронном кабинете плательщика доступен раздел Состояние расчетов с бюджетом, где можно проверить свои обязательства.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает, что по окончании войны в Украине будет обновлена ​​налоговая система, проведена дерегуляция и внедрены новые реформы.

НВ По материалам:

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