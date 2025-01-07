Как платить военный и другие сборы с 1 января и изменились ли счета — Finance.ua
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Как платить военный и другие сборы с 1 января и изменились ли счета

Казна и Политика
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Как платить военный и другие сборы с 1 января и изменились ли счета
Как платить военный и другие сборы с 1 января и изменились ли счета
В 2025 году налогоплательщиков Украины ждут определенные нововведения. В частности, вступили в силу новые банковские счета для перечисления сборов.
В Украине вступил в силу Закон Украины № 4113-IX, который вносит изменения в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики.
Счета для уплаты военного сбора для плательщиков упрощенной системы налогообложения
С 1 января 2025 г. физические лица-предприниматели (ФЛП) и юридические лица на упрощенной системе налогообложения обязаны платить военный сбор.
Для этого открыты отдельные бюджетные счета:
Юридическим лицам (3 группа) — по коду классификации доходов бюджета (КГГБ) 11 011 800 Военный сбор, подлежащий уплате юридическими лицами, находящимися на упрощенной системе налогообложения (3 группа).
Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, плательщики единого налога) — по ККГБ 11 011 700 Военный сбор, подлежащий уплате физическими лицами-предпринимателями, находящимися на упрощенной системе налогообложения.
Все реквизиты счетов доступны на главной странице портала Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

Где узнать новые счета для уплаты налогов

С 1 декабря 2024 г. вступили в силу новые банковские счета для перечисления налогов и сборов согласно Закону Украины № 4015-IX. Это было сделано для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период военного положения.
Чтобы узнать актуальные реквизиты для вашего региона и вида налога, выполните следующие действия:
1. Зайдите на официальный портал Государственной налоговой службы Украины.
2. Перейдите в раздел Счета для оплаты платежей.
3. Выберите свой регион и вид налога, который необходимо уплатить.
4. Также в персональном электронном кабинете плательщика доступен раздел Состояние расчетов с бюджетом, где можно проверить свои обязательства.
Напомним, Президент Владимир Зеленский считает, что по окончании войны в Украине будет обновлена ​​налоговая система, проведена дерегуляция и внедрены новые реформы.
По материалам:
НВ
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