Как переход Ethereum на proof-of-stake связан с уменьшением платы за газ — Finance.ua

Как переход Ethereum на proof-of-stake связан с уменьшением платы за газ Сегодня 07:31 — Финтех и Карты

Как переход Ethereum на proof-of-stake связан с уменьшением платы за газ

Большое слияние Ethereum (The Merge) — это переход блокчейного эфира с работы на алгоритме PoW (доказательство выполненной работы) к алгоритму PoS (доказательство владения долей).

В результате текущий блокчейн Ethereum работает на алгоритме proof-of-work (принцип защиты сетевых систем от злоупотребления, основанный на необходимости выполнения на стороне клиента некоторой достаточно длительной работы. — Ред.) объединится с блокчейном Beacon Chain (работает на алгоритме proof- of-stake (способ защиты в криптовалютах, основанный на необходимости подтверждения хранения определенного количества средств на счете. — Ред.), сейчас они работают параллельно.

Переход Ethereum на proof-of-stake описывают как одно из наиболее важных обновлений в истории блокчейна, оно приближает крипто-проект к его долгосрочным целям:

масштабируемость;

безопасность;

стойкость.

Три положительных эффекта от «The Merge»

1. Уменьшение энергопотребления.

Ожидается, что после перехода на алгоритм PoS энергопотребление сети Ethereum снизится более чем на 99%. POW потребляет энергию, эквивалентную всей Финляндии за год.

Работая на proof-of-work, Ethereum использовал 112 ТВт-ч в год, а после слияния он будет использовать только 0,01 ТВт-ч в год. Меньше, чем Netflix, Gaming, Paypal или Youtube по отдельности.

Благодаря этому обновлению Ethereum станет не только на 99% более энергоэффективным, но и экономически более безопасным со всех сторон.

2. Увеличение количества узлов валидации

Переход на Proof of Stake сделает валидацию гораздо более доступной для более широкого круга людей и организаций.

Благодаря стейкингу больше людей будет способствовать безопасности блокчейна, будет больше узлов, а сеть станет децентрализованной.

Поскольку Ethereum является вторым по величине блокчейном в мире, в его сети гораздо больше трафика, чем в существующих сетях PoS.

В то время как другие блокчейны имеют от 100 до 1000 узлов, Ethereum имеет более 400 тыс. узлов валидаторов, и их количество растет. Каждый узел участвует в безопасности сети, то есть 400 тыс. разных компьютеров круглые сутки работают для проверки транзакций. Если это не самая большая экономическая безопасность, то что тогда?

3. Уменьшение платы за газ

Самое главное изменение Ethereum после слияния состоит в том, что плата за газ станет значительно меньше. Блокчейн будет обрабатывать в 10 тыс. раз больше транзакций в секунду благодаря таким усовершенствованиям, как шардинг.

В частности, Ethereum увеличит скорость сетевых транзакций с ~t10 транзакций в секунду (TPS) до колоссальных 100 тыс. TPS.

И если этого будет недостаточно, слияние закладывает основу для масштабирования сети до 1 млн TPS в течение следующих нескольких лет.

Все это уменьшит комиссию за газ до центов, что сделает Ethereum более жизнеспособным блокчейном для рядового новичка в криптовалюте.

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