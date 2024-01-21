Как открыть ФЛП в 2024 году — Finance.ua
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Как открыть ФЛП в 2024 году

Личные финансы
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Как открыть ФЛП в 2024 году
Как открыть ФЛП в 2024 году
Существует два способа регистрации ФЛП — онлайн и оффлайн. В общем, чтобы стать ФЛП, необходимо:
  1. Выбрать КВЭД — классификатор видов экономической деятельности. Полный список можно посмотреть на сайте Госстата.
  2. Подать в Единый государственный реестр два заявления — на регистрацию ФЛП и выбор желаемой системы налогообложения.
  3. Получить выписку из ЕГР о регистрации ФЛП.
  4. В течение 10 дней с момента получения выписки подать в налоговую службу заявление на выписку из реестра плательщиков единого налога — ЕН.
  5. Получить выписку о системе налогообложения.
  6. Открыть счет ФЛП в банке.

Как открыть ФЛП онлайн

Для регистрации ФЛП через Дію потребуется квалифицированная электронная подпись. Чтобы ее получить, обратитесь к поставщикам доверительных электронных услуг, актуальный список которых можно найти на сайте Центрального удостоверяющего органа. Самый простой способ — сделать Дія.Підпис. Подробнее об этом мы писали в этой статье.
Далее нужно перейти на портал Дія и авторизоваться (зарегистрироваться) в кабинете гражданина.
Затем — заполняем онлайн-форму, состоящую из семи шагов. В частности, нужно указать место регистрации, КВЭДы, выбрать тип налогообложения и т. д. Система проведет все шаги, сопровождая каждый из них понятными разъяснениями.
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина.
После того, как запись о регистрации ФЛП появится в Едином государственном реестре, в течение 2 рабочих дней вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина или в ЕГР по коду доступа — он придет вам на почту.

Как открыть ФЛП оффлайн

Процедура, по сути, не отличается от дистанционного способа и проходит в несколько этапов.
Прежде всего, нужно обратиться в любой ЦПАУ или к государственному регистратору и заполнить соответствующее заявление на регистрацию ФЛП.
Информация будет рассматриваться в течение суток, после чего можно получить выписку из Единого государственного реестра.
Далее необходимо обратиться в налоговую и выбрать систему налогообложения и получить соответствующую выписку.
Читайте больше в нашей статье:

Изменения для ФЛП в 2024 году

По материалам:
Finance.ua
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