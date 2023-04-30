Как открыть фирму в Германии — Finance.ua

Как открыть фирму в Германии Сегодня 16:01 — Фондовый рынок

Как открыть фирму в Германии

Немецкое законодательство разрешает иностранным гражданам регистрировать бизнес на их территории. Граждане Украины, переехавшие в Германию, могут основать бизнес в этой стране, имея вид на жительство в Германии, пишет ukrainianingermany.de

Что такое GmbH — ООО?

GMBH — общество с ограниченной ответственностью, которое является наиболее популярной формой предпринимательства среди людей, которые планируют создавать бизнес на территории ФРГ. Полное название GmbH — Gesellschaft mit beschrankter Haftung.

Общество с ограниченной ответственностью (GmbH) в Германии представляет собой юридическое лицо с собственным именем. Оно может быть учреждено одним или несколькими физическими или юридическими лицами. Иностранное предприятие может стать учредителем.

Для регистрации GmbH нужно внести как минимум половину уставного капитала в день подачи заявления об учреждении компании. Вторую половину уставного капитала следует внести в течение первого года после регистрации фирмы. Этот капитал может быть использован в компании.

Этапы создания GmbH

Формирование учредительного договора Gesellschaftsvertag, а именно определение (цели, вид деятельности, размер долей участников), сумма уставного капитала.

Основание VOR-GMBH — это пре-компания или GmbH в стадии учреждения. Это означает, что она существует до того момента, пока ее не передадут фактическому GmbH через запись в коммерческом реестре.

Оформление юридического адреса компании с ограниченной ответственностью (GmbH).

Подписание документов об учреждении компании (уставных).

Открытие в банке счета компании.

Зачисление уставного капитала на счет компании — половину или полностью.

Регистрация GmbH в Торговом реестре Германии.

Получение налогового номера компании.

Требования для открытия GmbH в Германии

Наименование Общества должно быть уникальным и не повторять названия ранее зарегистрированных компаний. Для проверки дубля названий Торгово-промышленная палата проводит соответствующую проверку. Нет никаких ограничений в выборе наименования. Необходимым требованием является наличие аббревиатуры GmbH в названии. Учредителями компании могут быть иностранцы, граждане Германии и юридические лица. Обязательное требование — назначение руководителя среди учредителей, управляющего компанией. Руководителем может быть как резидент Германии, так и иностранный гражданин. Если директором назначен иностранный гражданин-учредитель, он может обратиться за оформлением ВНЖ. Это одна из основных причин, почему многие иностранные инвесторы заинтересованы в бизнес-иммиграции в Германию. Для основания GmbH требуется устав компании (Gesellschaftsvertrag), который должен быть подписан всеми учредителями и зарегистрирован в установленном порядке. Наименьший уставный капитал немецкого GmbH — 25 000 евро, средства должны быть внесены в момент регистрации компании. Внесение денежных средств может быть произведено учредителями или путем привлечения кредита от банков или других финансовых учреждений. В случае желания увеличить уставный капитал после регистрации компании необходимо составить дополнительный акт и зарегистрировать его в установленном порядке. Зарегистрированная GmbH должна иметь свой собственный офис и почтовый адрес в Германии. Также необходимо иметь бухгалтера, который ведет учет деятельности компании и подает финансовую отчетность соответствующим органам. Компания должна регистрироваться в надлежащем порядке в налоговых органах и получать налоговый номер (Steueridentifikationsnummer), используемый для подачи налоговых деклараций и отчетности перед государством. Владельцы GmbH должны понимать, что они несут ответственность за правильность подачи отчетности и соблюдение налогового законодательства. Невыполнение этих требований может привести к штрафным санкциям и другим негативным последствиям для компании и ее владельцев. Ежегодно, в течение трех месяцев после окончания финансового года, компания должна составлять финансовую отчетность и подать ее в соответствующие органы.

Важно учесть при регистрации GmbH

При выборе названия компании с формой собственности GmbH лучше не использовать общепринятые термины, собственные имена (только если нет директора или акционера с таким именем). Также нельзя использовать кириллицу.

Чтобы убедиться, что выбранное название не совпадает с существующими компаниями, можно проверить его по базе данных Федерального патентного ведомства Германии или на портале Федерального торгового реестра в Интернете. Это позволит сократить количество посещений Торгово-промышленной палаты до минимума.

Название компании должно содержать форму собственности (например, GmbH). Быть на немецком языке, если название на другом языке, то должен быть перевод.

Деятельность компании может быть ориентирована на любой вид бизнеса, за исключением некоторых ограничений, установленных законодательством. К примеру, есть некие ограничения на открытие компаний в сфере финансов, здравоохранения и других регулируемых сферах.

Национальная налоговая система и законодательство по работникам. К примеру, в Германии существуют высокие стандарты социальной защиты работников, которые могут повлиять на стоимость труда и на уровень прибыли компании.

Сроки регистрации ООО в Германии

Оформление регистрации компании с ограниченной ответственностью (GmbH) обычно занимает от 1 до 2 месяцев. Открытие банковского счета обычно занимает всего один день, а нотариус рассматривает необходимые документы в течение одного дня. Окончательный срок получения регистрационного номера зависит от участкового суда и его загруженности. Обычно на эту процедуру уходит не более двух недель, хотя в отдельных случаях может потребоваться больше времени.

После успешной регистрации компании учредители могут потребовать компенсации расходов у собственного ООО на оплату таможенных и юридических услуг. Эти расходы могут быть возмещены и не превышать 10% уставного капитала компании.

uamedia По материалам:

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