Как открыть фирму в Германии — Finance.ua

Как открыть фирму в Германии
Немецкое законодательство разрешает иностранным гражданам регистрировать бизнес на их территории. Граждане Украины, переехавшие в Германию, могут основать бизнес в этой стране, имея вид на жительство в Германии, пишет ukrainianingermany.de.
Что такое GmbH — ООО?
GMBH — общество с ограниченной ответственностью, которое является наиболее популярной формой предпринимательства среди людей, которые планируют создавать бизнес на территории ФРГ. Полное название GmbH — Gesellschaft mit beschrankter Haftung.
Общество с ограниченной ответственностью (GmbH) в Германии представляет собой юридическое лицо с собственным именем. Оно может быть учреждено одним или несколькими физическими или юридическими лицами. Иностранное предприятие может стать учредителем.
Для регистрации GmbH нужно внести как минимум половину уставного капитала в день подачи заявления об учреждении компании. Вторую половину уставного капитала следует внести в течение первого года после регистрации фирмы. Этот капитал может быть использован в компании.
Этапы создания GmbH
- Формирование учредительного договора Gesellschaftsvertag, а именно определение (цели, вид деятельности, размер долей участников), сумма уставного капитала.
- Основание VOR-GMBH — это пре-компания или GmbH в стадии учреждения. Это означает, что она существует до того момента, пока ее не передадут фактическому GmbH через запись в коммерческом реестре.
- Оформление юридического адреса компании с ограниченной ответственностью (GmbH).
- Подписание документов об учреждении компании (уставных).
- Открытие в банке счета компании.
- Зачисление уставного капитала на счет компании — половину или полностью.
- Регистрация GmbH в Торговом реестре Германии.
- Получение налогового номера компании.
Требования для открытия GmbH в Германии
- Наименование Общества должно быть уникальным и не повторять названия ранее зарегистрированных компаний. Для проверки дубля названий Торгово-промышленная палата проводит соответствующую проверку. Нет никаких ограничений в выборе наименования. Необходимым требованием является наличие аббревиатуры GmbH в названии.
- Учредителями компании могут быть иностранцы, граждане Германии и юридические лица.
- Обязательное требование — назначение руководителя среди учредителей, управляющего компанией. Руководителем может быть как резидент Германии, так и иностранный гражданин. Если директором назначен иностранный гражданин-учредитель, он может обратиться за оформлением ВНЖ. Это одна из основных причин, почему многие иностранные инвесторы заинтересованы в бизнес-иммиграции в Германию.
- Для основания GmbH требуется устав компании (Gesellschaftsvertrag), который должен быть подписан всеми учредителями и зарегистрирован в установленном порядке.
- Наименьший уставный капитал немецкого GmbH — 25 000 евро, средства должны быть внесены в момент регистрации компании. Внесение денежных средств может быть произведено учредителями или путем привлечения кредита от банков или других финансовых учреждений. В случае желания увеличить уставный капитал после регистрации компании необходимо составить дополнительный акт и зарегистрировать его в установленном порядке.
- Зарегистрированная GmbH должна иметь свой собственный офис и почтовый адрес в Германии. Также необходимо иметь бухгалтера, который ведет учет деятельности компании и подает финансовую отчетность соответствующим органам.
- Компания должна регистрироваться в надлежащем порядке в налоговых органах и получать налоговый номер (Steueridentifikationsnummer), используемый для подачи налоговых деклараций и отчетности перед государством.
- Владельцы GmbH должны понимать, что они несут ответственность за правильность подачи отчетности и соблюдение налогового законодательства. Невыполнение этих требований может привести к штрафным санкциям и другим негативным последствиям для компании и ее владельцев.
- Ежегодно, в течение трех месяцев после окончания финансового года, компания должна составлять финансовую отчетность и подать ее в соответствующие органы.
Важно учесть при регистрации GmbH
- При выборе названия компании с формой собственности GmbH лучше не использовать общепринятые термины, собственные имена (только если нет директора или акционера с таким именем). Также нельзя использовать кириллицу.
- Чтобы убедиться, что выбранное название не совпадает с существующими компаниями, можно проверить его по базе данных Федерального патентного ведомства Германии или на портале Федерального торгового реестра в Интернете. Это позволит сократить количество посещений Торгово-промышленной палаты до минимума.
- Название компании должно содержать форму собственности (например, GmbH). Быть на немецком языке, если название на другом языке, то должен быть перевод.
- Деятельность компании может быть ориентирована на любой вид бизнеса, за исключением некоторых ограничений, установленных законодательством. К примеру, есть некие ограничения на открытие компаний в сфере финансов, здравоохранения и других регулируемых сферах.
- Национальная налоговая система и законодательство по работникам. К примеру, в Германии существуют высокие стандарты социальной защиты работников, которые могут повлиять на стоимость труда и на уровень прибыли компании.
Сроки регистрации ООО в Германии
Оформление регистрации компании с ограниченной ответственностью (GmbH) обычно занимает от 1 до 2 месяцев. Открытие банковского счета обычно занимает всего один день, а нотариус рассматривает необходимые документы в течение одного дня. Окончательный срок получения регистрационного номера зависит от участкового суда и его загруженности. Обычно на эту процедуру уходит не более двух недель, хотя в отдельных случаях может потребоваться больше времени.
После успешной регистрации компании учредители могут потребовать компенсации расходов у собственного ООО на оплату таможенных и юридических услуг. Эти расходы могут быть возмещены и не превышать 10% уставного капитала компании.
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