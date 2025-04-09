Как открыть брокерский счет и что можно купить: гид для новичков — Finance.ua

Как открыть брокерский счет и что можно купить: гид для новичков
Все больше украинцев задумываются о том, как заставить свои деньги работать. Инвестиции становятся не только модным трендом, но и важным инструментом сохранения и приумножения капитала. Один из первых шагов на этом пути — открытие брокерского счета. Finance.ua рассказывает, как открыть брокерский счет, и что именно можно через него приобрести.
Как открыть брокерский счет
Процесс начинается с выбора профессионального посредника. Следует учитывать такие моменты как наличие (отсутствие) лицензии, минимальная сумма для открытия, комиссия за пополнение/вывод средств и осуществление торговых операций.
Действия по открытию счета зависят от требований конкретного брокера. Обычно процесс включает следующие ключевые шаги:
- переход на официальный сайт избранного брокера;
- регистрация ― заполнение анкеты и предоставление документов;
- верификация пользователя;
- активация аккаунта.
После открытия брокерского счета инвестор пополняет его деньгами и может вкладывать финансы в акции и другие активы.
Все транзакции мгновенно отображаются на счете, поэтому клиент всегда может проследить его в режиме реального времени.
Что можно купить через брокерский счет
Финансовый инструмент позволяет инвестору приобрести и продать следующие активы:
- валюты;
- акции компаний;
- корпоративные, муниципальные и государственные облигации;
- инвестиционные сертификаты;
- еврооблигации;
- ETF/биржевые фонды ― инвестиционные продукты, состоящие из набора различных активов;
- фьючерсы — контракты на покупку (продажу) актива в будущем по фиксированной цене;
- опционы — контракты, предоставляющие право купить (продать) актив по определенной цене;
- деривативы — финансовые инструменты, стоимость которых зависит от базового актива;
- контракты CFD — соглашения о разнице цен, где прибыль зависит от изменения стоимости актива;
- инструменты срочного рынка;
- ADR/американские депозитарные расписки — документы, позволяющие покупать акции иностранных компаний на американских биржах.
Благодаря брокерскому счету инвестор может торговать широким спектром финансовых инструментов — от классических (акции, облигации, валюты) до более сложных производных активов (фьючерсы, опционы, деривативы). Это позволяет формировать диверсифицированный инвестиционный портфель.
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