Как открыть брокерский счет и что можно купить: гид для новичков — Finance.ua

Как открыть брокерский счет и что можно купить: гид для новичков Сегодня 08:03 — Личные финансы

Как открыть брокерский счет и что можно купить: гид для новичков

Все больше украинцев задумываются о том, как заставить свои деньги работать. Инвестиции становятся не только модным трендом, но и важным инструментом сохранения и приумножения капитала. Один из первых шагов на этом пути — открытие брокерского счета. Finance.ua рассказывает , как открыть брокерский счет, и что именно можно через него приобрести.

Как открыть брокерский счет

Процесс начинается с выбора профессионального посредника. Следует учитывать такие моменты как наличие (отсутствие) лицензии, минимальная сумма для открытия, комиссия за пополнение/вывод средств и осуществление торговых операций.

Действия по открытию счета зависят от требований конкретного брокера. Обычно процесс включает следующие ключевые шаги:

переход на официальный сайт избранного брокера;

регистрация ― заполнение анкеты и предоставление документов;

верификация пользователя;

активация аккаунта.

После открытия брокерского счета инвестор пополняет его деньгами и может вкладывать финансы в акции и другие активы.

Все транзакции мгновенно отображаются на счете, поэтому клиент всегда может проследить его в режиме реального времени.

Что можно купить через брокерский счет

Финансовый инструмент позволяет инвестору приобрести и продать следующие активы:

валюты;

акции компаний;

корпоративные, муниципальные и государственные облигации;

инвестиционные сертификаты;

еврооблигации;

ETF/биржевые фонды ― инвестиционные продукты, состоящие из набора различных активов;

фьючерсы — контракты на покупку (продажу) актива в будущем по фиксированной цене;

опционы — контракты, предоставляющие право купить (продать) актив по определенной цене;

деривативы — финансовые инструменты, стоимость которых зависит от базового актива;

контракты CFD — соглашения о разнице цен, где прибыль зависит от изменения стоимости актива;

инструменты срочного рынка;

ADR/американские депозитарные расписки — документы, позволяющие покупать акции иностранных компаний на американских биржах.

Благодаря брокерскому счету инвестор может торговать широким спектром финансовых инструментов — от классических (акции, облигации, валюты) до более сложных производных активов (фьючерсы, опционы, деривативы). Это позволяет формировать диверсифицированный инвестиционный портфель.

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