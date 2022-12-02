Как отключения электроэнергии влияют на продажи авто в Украине — Finance.ua

Как отключения электроэнергии влияют на продажи авто в Украине Сегодня 20:33 — Энергетика

Ведущие украинские импортеры и дилеры рассказали, как они работают в условиях отключения электроэнергии.

В пресс-службе компании «Еврокар» сообщили, что подавляющее большинство дилеров Skoda или уже имеют возможность работать при отключении света. Часть из них уже решают вопрос установки генераторов.

В пресс-службе компании «Рено Украина» говорят, что большинство дилеров адаптировались, закупив генераторы. Так что свет и подключение к интернету у них есть. Так же, как и возможность для клиентов оплатить стоимость авто или услуг.

Как отметили в пресс-службе компании «Авто Интернешнл», автосалоны импортера автомобилей Mazda и Suzuki работают полностью.

По информации «Виннер Импортс Украина», почти у всех дилеров брендов Porsche и Volvo есть генераторы и/или бесперебойники. Также в компании добавили, что в условиях перебоев с электроснабжением сроки выполнения определенных работ могут существенно удлиняться.

Также обеспечены генераторами и могут продолжать работу при отсутствии электричества все дилеры брендов Jaguar и Land Rover.

В представительстве Volvo сообщили, что те дилеры, у которых нет генераторов, соответственно подстраиваются под подачу электричества.

По словам экспертов, нынешние отключения электричества могут повлиять на общие результаты продаж не в текущем, а в следующем году, потому что большинство производителей продают сейчас автомобили, которые были заказаны 6-12 месяцев назад.

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