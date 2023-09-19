Как отказаться от своей доли в квартире — Finance.ua

Как отказаться от своей доли в квартире Сегодня 20:01 — Личные финансы

Как отказаться от своей доли в квартире

Отказ от права собственности на долю в квартире, — казалось бы, необдуманное решение: зачем отрекаться от части недвижимого имущества, когда большинство только и ждет, чтобы его получить.

Однако жизненные ситуации у каждого разные: кто-то хочет передать свою долю в недвижимости детям или внукам, некоторые заинтересованы в том, чтобы избавиться от части жилья по договоренности или выгоде, а для некоторых это единственный способ более или менее достойно дожить жизнь.

Как отказаться от доли в квартире или доме

Как отмечают эксперты портала Flombu , получение права собственности на часть недвижимости — юридический процесс. Соответственно, избавиться от своего «угла» в жилье тоже нужно юридически грамотно.

Такого понятия как отказ от права собственности на квартиру юридически не существует. То есть просто отказаться от доли в доме нельзя: скажем, прийти к нотариусу и сказать, что вы больше не хотите быть совладельцем недвижимости.

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Собственность не может стать ничьей. Как только вы сбываете недвижимое имущество, кто-то должен его приобрести.

Следовательно, чтобы официально отказаться от своих прав на долю в недвижимости, нужно заключить сделку, чаще всего речь идет о переоформлении доли квартиры.

Как отчуждать часть квартиры или дома

Отчуждать долю недвижимого имущества, что и означает «отказаться» от совладения в доме, можно следующими способами:

1. Продать свою долю в квартире

Самый первый клиент, которому вы предложите продать свою долю в квартире, — это другой совладелец. Кому-то другому продать часть квартиры не так-то просто. Если речь идет о продаже части дома, то отчуждить ее другому покупателю можно скорее.

2. Подарить часть квартиры

В этом случае не придется искать покупателя. Договор дарения части квартиры или дома подписывается без финансовых обязательств. Найти одариваемого легче, чем покупателя.

3. Обменять долю в квартире

Обменять часть квартиры можно на равноценный по стоимости объект или с доплатой с любой стороны.

4. Составить завещание на часть квартиры

Среди видов отчуждения доли в недвижимости — составление завещания. Правда, это долгосрочная перспектива, и имущество перейдет наследнику только после смерти завещателя.

5. Заключить договор пожизненного содержания

По договору пожизненного содержания, как и по завещанию, часть квартиры не перейдет сразу другому человеку. При заключении такого договора нотариус вносит запрет на отчуждение доли в недвижимости. Приобретатель сможет получить недвижимое имущество только после смерти отчуждателя.

Следовательно, отказаться от доли в квартире буквально невозможно. Если вы сбываете недвижимость, кто-то должен ее получить.

Долю в квартире или доме можно отчуждать, только заключив соответствующую сделку.

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