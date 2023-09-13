Стоимость аренды квартир в Киеве и Львове продолжает стремительно расти — Finance.ua

Стоимость аренды квартир в Киеве и Львове продолжает стремительно расти
Арендодатели почувствовали относительно спокойное лето и возвращают цены на аренду квартир до довоенных времен.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков iOS-приложения для аренды квартир bird.
Медиана цены на 1-комнатную квартиру в Киеве в сентябре увеличилась на 18% и теперь составляет 13 000 грн, на 2-комнатную на 19% (19 100 грн) и на 3-комнатную на 11% (30 600 грн) по сравнению с августом.
Аналитики называют это «феноменом вымывания дешевых квартир». Во время высокого сезона спрос на недвижимость обычно растет. В связи с повышенным спросом больше людей активно ищут жилье, и как результат, дешевые и доступные варианты недвижимости быстро вымываются с рынка, поскольку их покупают или арендуют.
Когда высокий сезон заканчивается, большинство доступных и дешевых вариантов уже отсутствует на рынке. На рынке больше остается дорогих или квартир по завышенной цене. Это приводит к тому, что средний уровень цен на недвижимость, рассчитываемый на основе «активных» вариантов, становится выше. Следовательно, даже если цены на отдельные объекты недвижимости не выросли, медианная цена может вырасти из-за отсутствия дешевых вариантов, которые уже арендовали.
Еще среди возможных причин — арендодатели почувствовали относительно спокойное лето, и по крайней мере сейчас попытались перевернуть цены до довоенных времен. Начало учебного сезона, возвращение людей в столицу и достаточно безопасный Львов повлияли на спрос и, как следствие, на цены аренды.
Медиана цен на аренду в Киеве:
- 1-комнатная — 13 000 грн;
- 2-комнатная — 19 100 грн;
- 3-комнатная — 30 600 грн.
Аренда во Львове также выросла за последний месяц. Медиана 1-комнатной квартиры увеличилась на 2%, 2-комнатной и 3-комнатной на 11%.
Стоит отметить, что в последний год стоимость аренды во Львове превышала стоимость аренды в столице. По состоянию на сейчас 1-комнатные квартиры все еще дороже — 15 300 грн во Львове и 13 000 грн в Киеве, медиана 2-комнатных и 3-комнатных в столице стала значительно выше: 17 800 грн во Львове против 19 100 грн в Киеве, и 21 000 грн против 30 600 грн на 3-комнатные.
Цены на аренду во Львове:
- 1-комнатная — 15 300 грн;
- 2-комнатная — 17 800 грн;
- 3-комнатная — 21 000 грн.
Что будет с ценами дальше
Скорее всего, цены немного упадут, как это было и в прошлом году. С течением времени, если появятся новые, но более доступные варианты жилья, это может привести к снижению средней цены на рынке. Дополнительно уменьшение спроса может побуждать риэлторов или собственников к снижению цен, особенно если есть много подобных предложений.
Также на стоимость аренды могут повлиять возможные осенние обстрелы столицы, отключения света или же, наоборот, успехи ВСУ.
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