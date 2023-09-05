Цены снова выросли: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир — Finance.ua

Цены снова выросли: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир Сегодня 12:05 — Личные финансы

Цены снова выросли: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир

В Киеве существенно увеличилась стоимость аренды жилья. Так, за последние полгода аренда квартир подорожала почти на 3000 грн — со средних 12 051 грн до 15 000 грн. За месяц цены также значительно подскочили — более чем на 1300 грн.

Об этом сообщает M2bomber . Там отмечают, что за год аренда квартир в Киеве подорожала сразу на 3283 грн.

1-комнатная квартира

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 7800 грн — 9,4% объявлений. Также часто встречаются цены:

19 800 грн — 6,8%;

9000 грн., 10 200 грн., 15 000 — 6%.

2-комнатная квартира

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 12 800 грн или же 14 400 грн — 8,3% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:

10 400 грн — 5,8%;

16 800 грн, 24 800 грн — 5,1%.

3-комнатная квартира

По данным аналитиков, чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 12 000 грн. Таких объявлений насчитывается 8,9%. Также «популярные» цены:

9600 грн, 20 400 грн — 7,3%;

25 200 грн — 6,5%.

Где дешевле всего

Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Святошинском районе столицы — в среднем 12 000 грн. А кроме того:

Подольском — 12 500 грн;

Деснянском, Днепровском — по 13 000 грн;

Дарницком — 14 000 грн;

Оболонском — 14 250 грн.

«Самые дорогие» районы

Самые высокие цены на аренду квартир в Печерском районе — в среднем 30 471 грн. А также в:

Шевченковском — 26 500 грн;

Голосеевском — 18 250 грн;

Соломенском — 18 000 грн.

Обозреватель По материалам:

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