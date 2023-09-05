Цены снова выросли: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир — Finance.ua
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Цены снова выросли: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир

Личные финансы
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Цены снова выросли: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир
Цены снова выросли: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир
В Киеве существенно увеличилась стоимость аренды жилья. Так, за последние полгода аренда квартир подорожала почти на 3000 грн — со средних 12 051 грн до 15 000 грн. За месяц цены также значительно подскочили — более чем на 1300 грн.
Об этом сообщает M2bomber. Там отмечают, что за год аренда квартир в Киеве подорожала сразу на 3283 грн.
Цены снова выросли: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир

1-комнатная квартира

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 7800 грн — 9,4% объявлений. Также часто встречаются цены:
  • 19 800 грн — 6,8%;
  • 9000 грн., 10 200 грн., 15 000 — 6%.
Цены снова выросли: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир

2-комнатная квартира

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 12 800 грн или же 14 400 грн — 8,3% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:
  • 10 400 грн — 5,8%;
  • 16 800 грн, 24 800 грн — 5,1%.
Цены снова выросли: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир

3-комнатная квартира

По данным аналитиков, чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 12 000 грн. Таких объявлений насчитывается 8,9%. Также «популярные» цены:
  • 9600 грн, 20 400 грн — 7,3%;
  • 25 200 грн — 6,5%.
Цены снова выросли: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир

Где дешевле всего

Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Святошинском районе столицы — в среднем 12 000 грн. А кроме того:
  • Подольском — 12 500 грн;
  • Деснянском, Днепровском — по 13 000 грн;
  • Дарницком — 14 000 грн;
  • Оболонском — 14 250 грн.

«Самые дорогие» районы

Самые высокие цены на аренду квартир в Печерском районе — в среднем 30 471 грн. А также в:
  • Шевченковском — 26 500 грн;
  • Голосеевском — 18 250 грн;
  • Соломенском — 18 000 грн.
По материалам:
Обозреватель
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