Как отказаться от пакета малыша, а взять деньги (инструкция) — Finance.ua

Как отказаться от пакета малыша, а взять деньги (инструкция) Сегодня 09:14 — Личные финансы

Как отказаться от пакета малыша, а взять деньги (инструкция)

выплаты денег вместо бэби-бокса, четко зафиксированы в соответствующем Все правила и нормы, касающиесязафиксированы в соответствующем постановлении правительства, в которое 9 февраля 2024 года внесли ряд изменений. Самое главное, что должны помнить родители, — обратиться за такой помощью можно не позже, чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.

В противном случае невозможно будет получить ни сверток малыша, ни денежную компенсацию.

Иностранцы или лица без гражданства, имеющие право на временное проживание на территории Украины, должны обратиться за денежной компенсацией не позднее чем за три месяца до истечения срока действия вида на жительство.

Существуют ситуации, когда денежная помощь вместо бэби-бокса не выплачивается:

если родители получили единовременную натуральную помощь в виде пакета малыша;

если родители отказались от новорожденного;

если мать отбывает наказание в местах лишения свободы, а новорожденного ребенка отправляют в дом ребенка при заведении исполнения наказаний;

если ребенок умер до даты обращения за назначением денежной компенсации.

Алгоритм действий родителей новорожденного для получения денежной выплаты следующий:

Шаг 1

Лично обратившись в отделение ПриватБанка , родители оформляют специальный счет, на который поступит денежная компенсация за беби-бокс. Важно помнить, что на другие счета ПриватБанка или другого банка средства не выплатят.

Если раньше карту «Пакет малыша» открывали только офлайн, то в 2024 году это позволили делать с помощью мобильного приложения или же на официальном вебсайте банка, если есть такая техническая возможность.

Шаг 2

Написать отказ от пакета малыша сразу в роддоме или позже в ближайшем отделении соцзащиты и подать заявление на получение денежной компенсации. Сделать это можно и онлайн — на государственном портале «Дія» в разделе «єМалятко».

При этом родители автоматически соглашаются с тем, что полученные деньги потратят исключительно на приобретение детских товаров. Важно понимать, что вместе с подачей заявления работникам отделения соцзащиты важно предоставить и банковские реквизиты счета, на который поступят средства. Поэтому об этом либо нужно позаботиться заранее, либо открыть счет уже после подачи заявления и затем передать нужные данные в отделение соцзащиты.

Шаг 3

Получить деньги.

Для того чтобы оформить выплату, из документов понадобятся:

заявление;

свидетельство о рождении ребенка;

код налогоплательщика;

справка из роддома, что не получали пакет малыша;

лицевой банковский счет с особым режимом использования.

В отдельных случаях из документов могут потребоваться копия вида на постоянное или временное проживание (для иностранцев и лиц без гражданства), копия решения об установлении опеки или копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитания, либо в названную семью, либо в детский дом семейного типа

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