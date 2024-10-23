Как осуществлять банковские переводы безопасно — Finance.ua

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Как осуществлять банковские переводы безопасно

Финтех и Карты
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Как осуществлять банковские переводы безопасно
Как осуществлять банковские переводы безопасно
Более 80% обращений в киберполицию касается именно мошенничества, среди которого все большая доя принадлежит псевдоволонтерам.
В новой статье Finance.ua рассказывает, как обезопасить себя от такого обмана.

Псевдоволонтеры и мошенники за ширмой благотворительных сборов: какие крючки используют злоумышненники

Как же предотвратить получение доступа к вашему счету или карте?
В первую очередь среди основных принципов безопасного осуществления банковских переводов можно выделить:
  • внимательную проверку предоставленных реквизитов. Необходимо всегда убеждаться в правильности данных получателя. Имеются в виду номер счета, ИНН, название банка и др.;
  • двухфакторная аутентификация. Это дополнительная защита, и использовать ее при доступе к счетам очень желательно;
  • использование исключительно официальных ресурсов и каналов. Избегайте сторонних платформ для перевода средств. Всегда делайте это через официальные приложения или сайты;
  • защита своей информации. Не следует делиться личными данными (паролями, логинами) с другими, не следует предоставлять их по телефону или с помощью других способов связи;
  • своевременная проверка собственных счетов на несанкционированные операции или попытки их осуществить;
  • использование качественного антивируса. На всех устройствах установите защиту от «вредителей».
Ничего сложного, но именно соблюдение указанных принципов существенно снизит риски при проведении банковских переводов.
Дополнительные деньги могут быть на вашем счету уже сегодня. Кредиты онлайн. Много предложений, можно сравнить условия. Каталог на Finance.ua.

Справка Finance.ua:

  • Раньше мы писали, что самый простой и быстрый способ отправить деньги из Украины за границу — перевод P2P с карты украинского банка на карту иностранного. Такие переводы можно делать, например, с валютных карт украинских банков.
  • В какие страны присылают больше всего карточных переводов. На первом месте — Польша. Также пользуются популярностью у клиентов Великобритания, Нидерланды и Испания.
  • В Украину больше всего таких переводов поступает из Италии. Также большинство денежных переводов приходят из США, Германии, Израиля и Польши.
  • Средняя сумма перевода с карты на карту — в пределах 300 долларов США.

Способы, как быстро и выгодно отправить или получить деньги в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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