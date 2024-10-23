Как осуществлять банковские переводы безопасно — Finance.ua

Как осуществлять банковские переводы безопасно Сегодня 14:00 — Финтех и Карты

Как осуществлять банковские переводы безопасно

Более 80% обращений в киберполицию касается именно мошенничества, среди которого все большая доя принадлежит псевдоволонтерам.

В новой статье Finance.ua рассказывает, как обезопасить себя от такого обмана.

Как же предотвратить получение доступа к вашему счету или карте?

В первую очередь среди основных принципов безопасного осуществления банковских переводов можно выделить:

внимательную проверку предоставленных реквизитов. Необходимо всегда убеждаться в правильности данных получателя. Имеются в виду номер счета, ИНН, название банка и др.;

Необходимо всегда убеждаться в правильности данных получателя. Имеются в виду номер счета, ИНН, название банка и др.; двухфакторная аутентификация. Это дополнительная защита, и использовать ее при доступе к счетам очень желательно;

Это дополнительная защита, и использовать ее при доступе к счетам очень желательно; использование исключительно официальных ресурсов и каналов . Избегайте сторонних платформ для перевода средств. Всегда делайте это через официальные приложения или сайты;

. Избегайте сторонних платформ для перевода средств. Всегда делайте это через официальные приложения или сайты; защита своей информации. Не следует делиться личными данными (паролями, логинами) с другими, не следует предоставлять их по телефону или с помощью других способов связи;

Не следует делиться личными данными (паролями, логинами) с другими, не следует предоставлять их по телефону или с помощью других способов связи; своевременная проверка собственных счетов на несанкционированные операции или попытки их осуществить;

на несанкционированные операции или попытки их осуществить; использование качественного антивируса. На всех устройствах установите защиту от «вредителей».

Ничего сложного, но именно соблюдение указанных принципов существенно снизит риски при проведении банковских переводов.

Справка Finance.ua:

Раньше мы писали, что самый простой и быстрый способ отправить деньги из Украины за границу — перевод P2P с карты украинского банка на карту иностранного. Такие переводы можно делать, например, с валютных карт украинских банков.

В какие страны присылают больше всего карточных переводов. На первом месте — Польша. Также пользуются популярностью у клиентов Великобритания, Нидерланды и Испания.

В Украину больше всего таких переводов поступает из Италии. Также большинство денежных переводов приходят из США, Германии, Израиля и Польши.

Средняя сумма перевода с карты на карту — в пределах 300 долларов США.

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