Как организовать корпоративное медстрахование для сотрудников, чтобы и руководство, и команда сказали «Круто!»? — Finance.ua

Как организовать корпоративное медстрахование для сотрудников, чтобы и руководство, и команда сказали «Круто!»? Сегодня 14:14 — Страхование

Как организовать корпоративное медстрахование для сотрудников, чтобы и руководство, и команда сказали «Круто!»?

Корпоративное медицинское страхование (ДМС) — это важный шаг, чтобы показать команде, что вы действительно о ней заботитесь! Ведь сотрудники, имеющие медстрахование, чувствуют себя защищёнными.

Однако мы понимаем, что выбрать ДМС, который подойдет всем и впишется в бюджет, — это настоящий вызов для HR-менеджеров, финансистов и руководителей.

Если вам поручено разобраться в медстраховании для коллектива, команда Finance.ua Страхование поможет.

15 ноября в 12:30 присоединяйтесь к бесплатному онлайн-вебинару, на котором наш спикер, Дарья Сатко, поделится всеми практическими советами и лайфхаками, чтобы помочь вам подобрать лучшую программу страхования для коллектива!

💼 Что вы получите на вебинаре?

пошаговую инструкцию, чтобы не потеряться в деталях;

простые советы, как составить программу страхования и при этом уложиться в бюджет;

готовые аргументы, чтобы убедить всех, что это стоит внедрять!

🎁 После регистрации вы сразу получите гайд «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива», где найдете:

более 5 полезных разделов о корпоративном медицинском страховании;

пошаговые инструкции для согласования программы с руководством;

материалы гайда останутся в вашем доступе без ограничений, независимо от даты вебинара.

В конце вебинара спикер Дарья Сатко ответит на вопросы зрителей по корпоративному медицинскому страхованию.

👉🏻 Участие бесплатное при условии предварительной регистрации. Регистрируйтесь, а мы напомним вам о начале вебинара за 2 часа.

🎥 Не знаете, что спрашивать на вебинаре? Посмотрите наше видео на YouTube о медицинском страховании, чтобы составить список вопросов для обсуждения на вебинаре.

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