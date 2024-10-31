Как организовать корпоративное медстрахование для сотрудников, чтобы и руководство, и команда сказали «Круто!»? — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как организовать корпоративное медстрахование для сотрудников, чтобы и руководство, и команда сказали «Круто!»?

Страхование
12
Как организовать корпоративное медстрахование для сотрудников, чтобы и руководство, и команда сказали «Круто!»?
Как организовать корпоративное медстрахование для сотрудников, чтобы и руководство, и команда сказали «Круто!»?
Корпоративное медицинское страхование (ДМС) — это важный шаг, чтобы показать команде, что вы действительно о ней заботитесь! Ведь сотрудники, имеющие медстрахование, чувствуют себя защищёнными.
Однако мы понимаем, что выбрать ДМС, который подойдет всем и впишется в бюджет, — это настоящий вызов для HR-менеджеров, финансистов и руководителей.
Если вам поручено разобраться в медстраховании для коллектива, команда Finance.ua Страхование поможет.
15 ноября в 12:30 присоединяйтесь к бесплатному онлайн-вебинару, на котором наш спикер, Дарья Сатко, поделится всеми практическими советами и лайфхаками, чтобы помочь вам подобрать лучшую программу страхования для коллектива!

💼 Что вы получите на вебинаре?

  • пошаговую инструкцию, чтобы не потеряться в деталях;
  • простые советы, как составить программу страхования и при этом уложиться в бюджет;
  • готовые аргументы, чтобы убедить всех, что это стоит внедрять!
🎁 После регистрации вы сразу получите гайд «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива», где найдете:
  • более 5 полезных разделов о корпоративном медицинском страховании;
  • пошаговые инструкции для согласования программы с руководством;
  • материалы гайда останутся в вашем доступе без ограничений, независимо от даты вебинара.
В конце вебинара спикер Дарья Сатко ответит на вопросы зрителей по корпоративному медицинскому страхованию.
👉🏻 Участие бесплатное при условии предварительной регистрации. Регистрируйтесь, а мы напомним вам о начале вебинара за 2 часа.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

🎥 Не знаете, что спрашивать на вебинаре? Посмотрите наше видео на YouTube о медицинском страховании, чтобы составить список вопросов для обсуждения на вебинаре.
Ссылка на видео здесь: www.youtube.com/watch?v=Se5HNKxAEg
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.