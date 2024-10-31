Как организовать корпоративное медстрахование для сотрудников, чтобы и руководство, и команда сказали «Круто!»? — Finance.ua

Как организовать корпоративное медстрахование для сотрудников, чтобы и руководство, и команда сказали «Круто!»?
Корпоративное медицинское страхование (ДМС) — это важный шаг, чтобы показать команде, что вы действительно о ней заботитесь! Ведь сотрудники, имеющие медстрахование, чувствуют себя защищёнными.
Однако мы понимаем, что выбрать ДМС, который подойдет всем и впишется в бюджет, — это настоящий вызов для HR-менеджеров, финансистов и руководителей.
Если вам поручено разобраться в медстраховании для коллектива, команда Finance.ua Страхование поможет.
15 ноября в 12:30 присоединяйтесь к бесплатному онлайн-вебинару, на котором наш спикер, Дарья Сатко, поделится всеми практическими советами и лайфхаками, чтобы помочь вам подобрать лучшую программу страхования для коллектива!
💼 Что вы получите на вебинаре?
- пошаговую инструкцию, чтобы не потеряться в деталях;
- простые советы, как составить программу страхования и при этом уложиться в бюджет;
- готовые аргументы, чтобы убедить всех, что это стоит внедрять!
🎁 После регистрации вы сразу получите гайд «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива», где найдете:
- более 5 полезных разделов о корпоративном медицинском страховании;
- пошаговые инструкции для согласования программы с руководством;
- материалы гайда останутся в вашем доступе без ограничений, независимо от даты вебинара.
В конце вебинара спикер Дарья Сатко ответит на вопросы зрителей по корпоративному медицинскому страхованию.
👉🏻 Участие бесплатное при условии предварительной регистрации. Регистрируйтесь, а мы напомним вам о начале вебинара за 2 часа.
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🎥 Не знаете, что спрашивать на вебинаре? Посмотрите наше видео на YouTube о медицинском страховании, чтобы составить список вопросов для обсуждения на вебинаре.
Ссылка на видео здесь: www.youtube.com/watch?v=Se5HNKxAEg
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