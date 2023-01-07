Как оформить пенсию украинцам, находящимся за границей — Finance.ua

Как оформить пенсию украинцам, находящимся за границей Сегодня 08:09 — Личные финансы

Как оформить пенсию украинцам, находящимся за границей

Украинцы, которым в странах Евросоюза продлили сроки действия статуса защиты, могут за границей подать заявление о назначении пенсии.

Как пишет издание « На пенсии », для этого сначала нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и выбрать вкладку «Заявление о назначении пенсии», прочитать информацию на экране, а затем перейти по ссылке «Вход».

Войти в личный кабинет можно с помощью КЭП, после чего выполнить следующие шаги:

нажать на раздел «О пенсионном обеспечении»;

выбрать вкладку «Заявление о назначении пенсии»;

согласиться на дистанционное информирование, выбрав способ получения уведомлений об обработке вашего заявления;

нажать «Продолжить»;

выбрать вид пенсии, например, «Пенсия по возрасту»;

заполнить анкету;

прикрепить сканированные копии документов, которые там будут указаны.

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После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, которую можно будет редактировать в случае необходимости. Заявку нужно подписать с помощью КЭП и отправить в ПФУ нажатием кнопки «Подписать и отправить в ПФУ».

Ранее консультант Сергей Коробкин объяснял, что некоторым пенсионерам, в том числе и выехавшим за границу, могут приостановить выплаты. Дело в том, что пенсия выплачивается ежемесячно по указанному в заявлении месту жительства пенсионера в пределах Украины через почту или учреждения банков. По закону выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

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Фокус По материалам:

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