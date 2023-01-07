Как оформить пенсию украинцам, находящимся за границей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как оформить пенсию украинцам, находящимся за границей

Личные финансы
1
Как оформить пенсию украинцам, находящимся за границей
Как оформить пенсию украинцам, находящимся за границей
Украинцы, которым в странах Евросоюза продлили сроки действия статуса защиты, могут за границей подать заявление о назначении пенсии.
Как пишет издание «На пенсии», для этого сначала нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и выбрать вкладку «Заявление о назначении пенсии», прочитать информацию на экране, а затем перейти по ссылке «Вход».
Войти в личный кабинет можно с помощью КЭП, после чего выполнить следующие шаги:
  • нажать на раздел «О пенсионном обеспечении»;
  • выбрать вкладку «Заявление о назначении пенсии»;
  • согласиться на дистанционное информирование, выбрав способ получения уведомлений об обработке вашего заявления;
  • нажать «Продолжить»;
  • выбрать вид пенсии, например, «Пенсия по возрасту»;
  • заполнить анкету;
  • прикрепить сканированные копии документов, которые там будут указаны.
Читайте также
После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, которую можно будет редактировать в случае необходимости. Заявку нужно подписать с помощью КЭП и отправить в ПФУ нажатием кнопки «Подписать и отправить в ПФУ».
Ранее консультант Сергей Коробкин объяснял, что некоторым пенсионерам, в том числе и выехавшим за границу, могут приостановить выплаты. Дело в том, что пенсия выплачивается ежемесячно по указанному в заявлении месту жительства пенсионера в пределах Украины через почту или учреждения банков. По закону выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.