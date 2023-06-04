Как оформить и пользоваться Digital картами ПриватБанка — Finance.ua

Как оформить и пользоваться Digital картами ПриватБанка Сегодня 08:10 — Финтех и Карты

Как оформить и пользоваться Digital картами ПриватБанка

Владельцы цифровых карт ПриватБанка могут пользоваться ими без ограничений и снимать наличные в сети банкоматов и кассах банка, как с обычной «физической» карты.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

Владельцы цифровых Digital карт ПриватБанка могут пользоваться ими для любых оплат и финансовых операций в Украине и за рубежом, снимать наличные в сети банкоматов и отделениях банка.

В отличие от Интернет-карты, цифровая карта является полноценной банковской международной картой, ею можно рассчитываться в магазинах, а также снимать наличные с использованием NFC устройств, покупать билеты и получать все банковские услуги в Приват24.

Как оформить

Оформить цифровую карту можно в Приват24 через меню «Кошелек» — «Добавить карту» — «Digital карта», как на видео

Для расчетов в магазинах и заведениях карту нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.

ПриватБанк выпускает в цифровом виде как дебетовые карты для выплат, так и карты «Универсальная» с возможностью установления кредитного лимита. Кроме того, виртуальную карту можно оформить в иностранной валюте. Тарифы на виртуальные карты идентичны тарифам на обычные пластиковые карты.

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