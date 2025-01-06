Как обжаловать решение о запрете въезда в Польшу — Finance.ua

Как обжаловать решение о запрете въезда в Польшу
Иностранец может обжаловать решение об обязательстве покинуть территорию Польши вместе с запретом повторного въезда на территорию Республики Польша или запрет повторного въезда на территорию Республики Польша и других стран Шенгенской зоны.
Об этом пишет издание inpoland.net.pl.
Отменить решение о запрете повторного въезда на территорию Республики Польша и других стран Шенгенской зоны может тот же орган, который выдал этот запрет — комендант отдела или отряда Пограничной службы.
Для этого иностранцу необходимо написать заявление на имя этого уполномоченного лица с просьбой отменить запрет. Однако иностранцу нужно доказать, что он выполнил все обязательства, наложенные на него, то есть покинул территорию Польши в указанные сроки.
В заявлении следует указать доверенное лицо (его личные данные и адрес для переписки). В таком случае ответ будет направлен доверенному лицу. Также это лицо обязано уплатить сбор за доверенность на счет учреждения, куда подается доверенность.
Если иностранец самостоятельно не определит доверенное лицо, орган, который ведет производство, должен уведомить заявителя о предоставлении доверенности в установленный срок с указанием, что после истечения этого срока заявление не рассматривается.
Иностранцам следует понимать, что орган, который рассматривает заявление об отмене запрета на въезд на территорию Республики Польша и других стран Шенгенского соглашения, проводит индивидуальную оценку ситуации и собранных по делу доказательств в срок, определенный в положении Кодекса административного судопроизводства.
Когда запрет не отменят
Однако есть случаи, когда запрет однозначно не отменят:
- въезд или пребывание иностранца на территории Республики Польша может представлять угрозу обороне или безопасности государства или охране общественной безопасности и порядка или нарушать интересы Республики Польша,
- иностранец не оплатил обязательные расходы, связанные с выдачей и исполнением решения об обязательстве иностранца вернуться,
- после решения о запрете въезда на территорию Республики Польша не прошло двух лет,
- не истекло половины срока после выдачи решения иностранцу о запрете въезда на территорию Республики Польша.
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