Как обжаловать решение о запрете въезда в Польшу — Finance.ua

Как обжаловать решение о запрете въезда в Польшу Сегодня 19:14 — Мир

Как обжаловать решение о запрете въезда в Польшу

Иностранец может обжаловать решение об обязательстве покинуть территорию Польши вместе с запретом повторного въезда на территорию Республики Польша или запрет повторного въезда на территорию Республики Польша и других стран Шенгенской зоны.

Об этом пишет издание inpoland.net.pl

Отменить решение о запрете повторного въезда на территорию Республики Польша и других стран Шенгенской зоны может тот же орган, который выдал этот запрет — комендант отдела или отряда Пограничной службы.

Для этого иностранцу необходимо написать заявление на имя этого уполномоченного лица с просьбой отменить запрет. Однако иностранцу нужно доказать, что он выполнил все обязательства, наложенные на него, то есть покинул территорию Польши в указанные сроки.

В заявлении следует указать доверенное лицо (его личные данные и адрес для переписки). В таком случае ответ будет направлен доверенному лицу. Также это лицо обязано уплатить сбор за доверенность на счет учреждения, куда подается доверенность.

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Если иностранец самостоятельно не определит доверенное лицо, орган, который ведет производство, должен уведомить заявителя о предоставлении доверенности в установленный срок с указанием, что после истечения этого срока заявление не рассматривается.

Иностранцам следует понимать, что орган, который рассматривает заявление об отмене запрета на въезд на территорию Республики Польша и других стран Шенгенского соглашения, проводит индивидуальную оценку ситуации и собранных по делу доказательств в срок, определенный в положении Кодекса административного судопроизводства.

Когда запрет не отменят

Однако есть случаи, когда запрет однозначно не отменят:

въезд или пребывание иностранца на территории Республики Польша может представлять угрозу обороне или безопасности государства или охране общественной безопасности и порядка или нарушать интересы Республики Польша,

иностранец не оплатил обязательные расходы, связанные с выдачей и исполнением решения об обязательстве иностранца вернуться,

после решения о запрете въезда на территорию Республики Польша не прошло двух лет,

не истекло половины срока после выдачи решения иностранцу о запрете въезда на территорию Республики Польша.

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