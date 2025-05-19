Как обсудить финансовые темы в отношениях: гайд для пар от Академии Минфин — Finance.ua
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Как обсудить финансовые темы в отношениях: гайд для пар от Академии Минфин

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Как обсудить финансовые темы в отношениях: гайд для пар от Академии Минфин
Как обсудить финансовые темы в отношениях: гайд для пар от Академии Минфин
Совместная жизнь — это не только романтика, но и планирование бюджета, расходов, далекоидущие цели и мысли, как накопить на них. Если не говорить о финансах откровенно, даже самая крепкая пара может оказаться в тупике. Именно поэтому Академия Минфин создала гайд для пар, желающих избежать финансовых конфликтов и жить в гармонии.
Доступ к гайду бесплатный и не имеет временных ограничений. Вы можете сохранить его и проходить в удобном для себя темпе.

Что это и для кого?

«Финансовая гармония для пар» — это практический инструмент для честного разговора о деньгах, отношении к расходам и сбережениям, а также для определения финансовых целей семьи и формирования плана их достижения.
Гайд содержит три раздела:
1️⃣ диалог — об отношении к деньгам, финансовых привычках, сложившихся в семье;
2️⃣ учет — о ежедневных расходах, их оптимизации, распределении бюджета;
3️⃣ цели — об общих мечтах, накоплениях и инвестициях.
Первый раздел предлагает для обсуждения 12 тем о финансах в паре, модели бюджета, отношении к сбережениям и т. д. Обсуждать вопросы можно в любой последовательности, адаптируя под свою ситуацию. Главное — выбрать подходящее время и быть максимально искренними друг с другом.
Разделы Учет и Цели содержат готовые шаблоны для учета затрат и создания финансового плана. Вы можете загрузить их и взять за основу для создания собственного плана накоплений на кратко- или долгосрочные цели.
Работа с гайдом поможет сформировать совместное видение затрат, договориться о подходе к сбережениям и прописать четкие цели, к которым вы будете двигаться вместе.
👉 ПРОСМОТРЕТЬ ГАЙД
Гайд станет полезным инструментом, если вы:
  • только начинаете жизнь под одной крышей;
  • планируете большие финансовые шаги (свадьба, покупка жилья, авто, рождение детей и т. п.);
  • или давно вместе, но говорить на тему денег вам до сих пор сложно и некомфортно.

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🎁 В подарок к гайду вы получите эксклюзивную скидку на самый популярный курс Академии Минфин — «Инвестиционный трамплин».
В этом курсе всего за 14 дней вы поймете, какие инвестиции доступны в Украине в 2025 году. А еще разберетесь, как работают такие инструменты, как ОВГЗ и ОВнешГЗ, недвижимость и REIT фонды, НСЖ и НПФ, фондовый и криптовалютный рынки.
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Ознакомьтесь с гайдом уже сейчас, сохраните ссылку и используйте ее как инструмент для построения финансовой стратегии для вашей семьи.
По материалам:
Finance.ua
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