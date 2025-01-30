Как Moneyveo помогает молодым парам оставаться финансово стабильными — Finance.ua

ПРОМО Как Moneyveo помогает молодым парам оставаться финансово стабильными Сегодня 13:08 — Кредит&Депозит

Как Moneyveo помогает молодым парам оставаться финансово стабильными

Каждый из нас сталкивался с ситуациями, когда даже тщательно спланированный бюджет выходит из-под контроля. Так случилось и с Антоном, 25-летним маркетологом из Киева, который, несмотря на несколько лет опыта и амбициозные планы, оказался в сложной финансовой ситуации. Три года назад он переехал в столицу вместе со своей девушкой Алиной, студенткой медицинского университета. Все финансовые обязанности легли на плечи молодого человека, поскольку девушка полностью сосредоточена на учебе.

«Незадолго до начала войны мы с Алиной переехали в Киев. Я стараюсь поддерживать ее во всем, особенно когда речь идет о ее обучении. Стать врачом — призвание Алины, у нее настоящий талант к этому, — говорит Антон. — Однако все — от ежедневных бытовых расходов до непредвиденных ситуаций — на мне».

Естественно, что постоянное финансовое давление не дает парню покоя, и со временем становится труднее справляться со всеми нагрузками.

«Бывают моменты, когда кажется, все валится одновременно: от мелких бытовых расходов до значительных, как покупка микроволновки», — делится Антон.

С такими ситуациями ему приходится сталкиваться регулярно, поэтому парень уже несколько лет является пользователем Манивео — финансового сервиса, которым постоянно пользуются почти 1,4 млн клиентов.

«Это стало для меня настоящим спасением, особенно когда деньги срочно нужны, а до зарплаты еще несколько дней. Недавно позвонил папа и сообщил, что мама потеряла телефон. Для них покупка нового была просто невозможна из-за их бюджета, и я понимал, что мне нужно быстро решить этот вопрос. Я сразу обратился в Манивео, потому что у меня не было нужной суммы. Пока выбирал на сайте телефон для мамы — деньги уже были на счету. Я перекинул их папе, посоветовал модель, и уже на следующий день они с мамой звонили по новому телефону. Быстро и удобно, не ища, кто одолжит деньги среди знакомых», — рассказывает Антон.

Речь идет о кредитном продукте Smart от Moneyveo, который предлагает скорую выдачу средств (до 35 000 грн) на Дисконтный период от 1 до 65 дней с возможностью продления. При первом обращении оформление занимает около 8 минут, а последующие заявки прорабатываются буквально через несколько минут. Этот продукт пользуется высоким доверием потребителей благодаря своей скорости, конфиденциальности, защите персональных данных и отсутствию скрытых комиссий. К преимуществам кредита Smart от Moneyveo относят возможность получить первый кредит под 0,01% в день. Для постоянных клиентов выгодна пролонгация Дисконтного периода. Для всех клиентов — программа лояльности «Кешбек от Moneyveo» с процентом кешбэка от 1% до 15%. Также, если клиент имеет лучшее предложение от конкурента, работает программа « Дадим лучше, чем конкуренты » — скидка на 10% больше предложения конкурентов.

«Я знаю, что в будущем ситуация изменится. Как только Алина окончит университет и начнет работать, наша финансовая ситуация улучшится. Да и сейчас Moneyveo выручает сильно, поэтому мы держимся. Скорее бы только война закончилась, и чтобы мы все снова смогли спокойно жить и работать», — заключает Антон.

Кредитный продукт Smart:

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По материалам: Moneyveo

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