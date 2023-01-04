Как мир показывал поддержку Украине в 2022 году (фото) — Finance.ua

Как мир показывал поддержку Украине в 2022 году (фото) Сегодня 14:02

Несомненно, 2022 год для каждого из нас запомнится полномасштабным нападением россии на Украину. А еще — невероятной поддержкой всего мира, которому не безразлично будущее нашего государства.

В рамках итогов уходящего года Заграница 24 решила вспомнить один из аспектов поддержки украинского народа, который в 2022 году поднимал наш моральный дух. В течение 9 месяцев полномасштабной войны страны во всем мире разными способами демонстрировали свою солидарность Украине в борьбе с российскими оккупантами.

В частности, известные сооружения, памятники архитектуры и чудеса мира засияли сине-желтыми цветами. Такие мощные месседжи и осуждение российской агрессии чрезвычайно важны сейчас, ведь внимание мирового сообщества не должно угасать. Особенно это важно для украинцев, ведь мы сейчас боремся за независимость и свободу.

Как страны-союзники в 2022-м выражали солидарность Украине

С первых дней полномасштабной российско-украинской войны мир отреагировал на события и поддержал нас. Первыми были Франция и Германия. Так, уже 25 февраля Эйфелева башня в Париже засияла сине-желтым. Цветами украинского флага в тот же день подсветили стадион «Альянц Арена» в немецком Мюнхене. Кроме того, здание мэрии Мюнхена, Мюнхенский технический университет и Олимпийская башня также украсили в знак солидарности Украины.

Со временем такое проявление поддержки активно распространилось и на другие страны Европы, Америки, Ближнего Востока и Азии. Практически во всех континентах стали все больше украшать известные локации в сине-желтый.

Почти 50 знаменитых исторических построек, площадей, мостов, телебашен и других сооружений были в цветах флага Украины. Среди них — здание Совета Европы в Страсбурге, CN Tower в канадском Торонто, Ниагарский водопад, площадь Свободы в Эстонии, телебашня Тбилиси, телебашня TELSTRA в австралийской Канберре, Финикийская крепость в Ливане, самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа в ОАЭ и другие. Как это было — Заграница 24 собрала знаковые кадры в фотоновости.

Здание ЕС в Брюсселе

Колизей в Риме (Италия)

Здание правительства Уэльса в Cathays Park в Кардиффе (Великобритания)

Колесо обозрения в Лондоне (Англия)

Бранденбургские ворота в Берлине

Опера в Сиднее (Австралия)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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