Как мир показывал поддержку Украине в 2022 году (фото) — Finance.ua

Как мир показывал поддержку Украине в 2022 году (фото)
Несомненно, 2022 год для каждого из нас запомнится полномасштабным нападением россии на Украину. А еще — невероятной поддержкой всего мира, которому не безразлично будущее нашего государства.
В рамках итогов уходящего года Заграница 24 решила вспомнить один из аспектов поддержки украинского народа, который в 2022 году поднимал наш моральный дух. В течение 9 месяцев полномасштабной войны страны во всем мире разными способами демонстрировали свою солидарность Украине в борьбе с российскими оккупантами.
В частности, известные сооружения, памятники архитектуры и чудеса мира засияли сине-желтыми цветами. Такие мощные месседжи и осуждение российской агрессии чрезвычайно важны сейчас, ведь внимание мирового сообщества не должно угасать. Особенно это важно для украинцев, ведь мы сейчас боремся за независимость и свободу.
Как страны-союзники в 2022-м выражали солидарность Украине
С первых дней полномасштабной российско-украинской войны мир отреагировал на события и поддержал нас. Первыми были Франция и Германия. Так, уже 25 февраля Эйфелева башня в Париже засияла сине-желтым. Цветами украинского флага в тот же день подсветили стадион «Альянц Арена» в немецком Мюнхене. Кроме того, здание мэрии Мюнхена, Мюнхенский технический университет и Олимпийская башня также украсили в знак солидарности Украины.
Со временем такое проявление поддержки активно распространилось и на другие страны Европы, Америки, Ближнего Востока и Азии. Практически во всех континентах стали все больше украшать известные локации в сине-желтый.
Почти 50 знаменитых исторических построек, площадей, мостов, телебашен и других сооружений были в цветах флага Украины. Среди них — здание Совета Европы в Страсбурге, CN Tower в канадском Торонто, Ниагарский водопад, площадь Свободы в Эстонии, телебашня Тбилиси, телебашня TELSTRA в австралийской Канберре, Финикийская крепость в Ливане, самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа в ОАЭ и другие. Как это было — Заграница 24 собрала знаковые кадры в фотоновости.
Здание ЕС в Брюсселе
Колизей в Риме (Италия)
Здание правительства Уэльса в Cathays Park в Кардиффе (Великобритания)
Колесо обозрения в Лондоне (Англия)
Бранденбургские ворота в Берлине
Опера в Сиднее (Австралия)
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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