Как менялся кредитный рейтинг Украины — Finance.ua

Как менялся кредитный рейтинг Украины Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Как менялся кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s снизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает «выборочный дефолт».

Причиной стала пропущенная 1 августа выплата по еврооблигациям. Но в агентстве отметили, что рейтинг будет повышен после завершения соглашения по реструктуризации долга.

Кредитный рейтинг — это оценка способности суверенного государства обслуживать свои долговые обязательства, а также его кредитоспособность по конкретному финансовому обязательству

В Standard and Poor’s следующая классификация рейтингов:

AAA (высший) — исключительные возможности по выплате процентов и самих долгов;

АА+/АА/АА- (высокий) — возможности по выплате процентов и долгов высокие;

А+/А/А- (выше среднего) — возможности по выплате процентов и долгов оцениваются высоко, но зависят от экономической ситуации;

ВBВ/ВВВ- (ниже среднего) — удовлетворительная платежеспособность;

ВВ+/ВВ/ВВ- (спекулятивный) — платежеспособный, но на это могут повлиять неблагоприятные экономические условия;

В+/B/В- (высоко спекулятивный) — платежеспособный, но неблагоприятные экономические условия, вероятно, негативно повлияют на возможность платить по долгам;

ССС+ (класс существенного риска) — есть проблемы с выплатами по долговым обязательствам и возможности зависят от благоприятных экономических условий;

ССС (экстремально спекулятивный) — серьезные проблемы с выплатами;

CCC-/CC/C (класс дефолта с малой вероятностью роста) — серьезные трудности с выплатами по долговым обязательствам, возможно, была инициирована процедура банкротства, но выплаты все еще осуществляются;

SD (выборочный дефолт) — отказ от некоторых обязательств;

D (дефолт) — отказ от большинства или всех обязательств.

Почти двадцать лет назад по состоянию на июль 2004 г. рейтинг долговых обязательств Украины в иностранной и национальной валютах оценивался в В+/B.

В мае 2005-го рейтинг Украины в иностранной валюте был повышен до BB-/B. В национальной валюте был присвоен рейтинг ВВ/В.

Такой рейтинг сохранялся до июня 2008 года: тогда агентство снизило рейтинг долговых обязательств Украины в иностранной валюте до B+/B, а в национальной до ВВ-/В.

25 февраля 2009 года кредитный рейтинг был снижен. Для долгосрочных долговых обязательств в иностранной валюте он составил CCC+ (трудности с выплатами по долговым обязательствам) и C — для краткосрочных (серьезные трудности с выплатами, возможно, была инициирована процедура банкротства). В национальной валюте рейтинг составил B-/C.

В марте 2010 года S&P оценило кредитный рейтинг Украины в B-/C в иностранной валюте и B/B в национальной. В 2010—2011 годах агентство еще несколько раз повышало кредитный рейтинг страны.

В ноябре 2013 г. рейтинг долговых обязательств Украины в иностранной и национальной валюте составлял B-/B.

В январе 2014-го рейтинг в иностранной валюте был снижен до CCC+/C, в феврале — до CCC/C. Рейтинг долговых обязательств в иностранной валюте сохранялся B-/B.

В конце 2014 года агентство снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до CCC-/C, в национальной — до CCC+/C. В апреле 2015-го рейтинг долговых обязательств в иностранной валюте был снижен до CC/C.

В сентябре 2015 г. рейтинг долгосрочных обязательств Украины в иностранной валюте был снижен до SD/SD. В 2016 году оценки рейтинга улучшились.

В период с сентября 2019 года до полномасштабной войны рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте оценивался в B/B.

25 февраля 2022 г. агентство оценило рейтинг долговых обязательств Украины в иностранной и национальной валюте как B-/B.

В мае рейтинг в иностранной валюте был снижен до CCC+/C, в июле — до CC/C, а 12 августа (как раз шли переговоры о реструктуризации) — до SD/SD. Через неделю рейтинг был повышен до CCC+/C.

В марте этого года рейтинг долговых обязательств Украины в иностранной валюте оценивался в CC/C, в национальной — в CCC+/C. 2 августа рейтинг в иностранной валюте был снижен до SD/SD.

Слово і Діло По материалам:

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