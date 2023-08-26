Как менялись расходы Украины на армию за годы войны: с 2014 года по сегодня — Finance.ua

Как менялись расходы Украины на армию за годы войны: с 2014 года по сегодня Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Как менялись расходы Украины на армию за годы войны: с 2014 года по сегодня

Сколько денег на армию потратила Украина с начала 2014 года и как менялись расходы государства на армию — рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua.

Как Украина меняла расходы на свою оборону

Военно-политический обозреватель рассказал, что в 2014 году сумма, которую Украина потратила на оборону, составила около 1 млрд 370 млн дол. По тогдашнему курсу валют это равняется примерно 15 млрд грн.

2015 — свыше 1 млрд 910 млн дол. (по тогдашнему курсу — более 40 млрд грн);

в 2016 году — 2 млрд 110 млн долл.;

в 2017 году — 2 млрд 650 млн долл.;

в 2018 году — 3 млрд 200 млн долл.;

2019 — свыше 4 млрд долл.;

2020 — свыше 5 млрд 200 млн дол.

Коваленко обратил внимание, что в 2021 году расходы на украинскую армию были снижены и составили 4 млрд 500 млн дол.

А уже по подсчетам 2022 года, в период полномасштабной войны, расходы Украины на войско составляли более 8 млрд 300 млн дол.

Расходы на армию 2023 года

«Какой-то конкретной информации по расходам в 2023 году пока нет, но с учетом поддержки нас международными партнерами и разнообразными программами, ориентировочно в 2023 году общие расходы на Силы обороны Украины могут превысить 30 миллиардов долларов», — предположил военно-политический обозреватель.

Справка Finance.ua:

В начале августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что расходы государства на войну и поддержку ВСУ составляют около 2 трлн грн в год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

ТСН По материалам:

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