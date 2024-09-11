Как меняется рынок труда: какие специальности сегодня наиболее популярны — Finance.ua

Как меняется рынок труда: какие специальности сегодня наиболее популярны
Наибольший спрос на украинском рынке труда зафиксирован сегодня на компьютерных и электрических инженеров.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Рынок труда инженеров и рабочих с профессионально-техническим образованием», проведенного экспертами Киевской школы экономики.
Нехватка кандидатов — самая большая проблема набора работников, особенно среди инженерных и квалифицированных рабочих профессий, говорится в исследовании.
Спрос на технических специалистов на рынке труда
Больше всего инженеров искали в отрасли промышленности и ІТ. Инженеры и рабочие с профессионально-техническим образованием составляют 10% и 22% всех вакансий в выбранных отраслях соответственно.
Список наиболее востребованных инженеров:
- System/Network Administrator;
- инженер-конструктор;
- инженер-энергетик и главный энергетик;
- Инженер;
- Full-stack developer;
- DevOps;
- Инженер-электроник;
- Инженер-программист.
Больше всего инженеров ищут в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Наибольший запрос сейчас на инженеров со знаниями компьютерной и электрической инженерии.
По прогнозу аналитиков, через 5 лет возрастет востребованность инженеров со знаниями механической инженерии, а также ИИ, больших данных и кибербезопасности.
«Нехватка программистов со специфическими отраслевыми знаниями в промышленности и обороне выделяется как проблема также и в Украине», — говорится в исследовании.
Доля безработных
Больше всего безработных среди классических инженерных специальностей в возрасте старше 35 лет. Это может быть одной из целевых групп обучения.
Другая ситуация среди инженеров в области компьютеризации. Значительно больше доля безработных среди молодежи (18−34 года). Это потенциальная группа по программам повышения квалификации среди этой категории инженеров.
Также в таких сферах, как инженерные профессии и квалифицированные технические рабочие, занятость женщин еще меньше: в таких секторах, как строительство, добывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика (от 17 до 35%).
Напомним, чтобы помочь бизнесу решить проблему нехватки кадров, Минэкономики и Государственная служба занятости работают над усилением в 5−10 раз потенциала центров профтехобразования, которые готовят специалистов по запросу работодателей.
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