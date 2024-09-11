Как меняется рынок труда: какие специальности сегодня наиболее популярны — Finance.ua

Как меняется рынок труда: какие специальности сегодня наиболее популярны Сегодня 08:00 — Личные финансы

Как меняется рынок труда: какие специальности сегодня наиболее популярны

Наибольший спрос на украинском рынке труда зафиксирован сегодня на компьютерных и электрических инженеров.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Рынок труда инженеров и рабочих с профессионально-техническим образованием», проведенного экспертами Киевской школы экономики.

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Нехватка кандидатов — самая большая проблема набора работников, особенно среди инженерных и квалифицированных рабочих профессий, говорится в исследовании.

Инфографика: Kyiv School of Economics

Спрос на технических специалистов на рынке труда

Больше всего инженеров искали в отрасли промышленности и ІТ. Инженеры и рабочие с профессионально-техническим образованием составляют 10% и 22% всех вакансий в выбранных отраслях соответственно.

Инфографика: Kyiv School of Economics

Список наиболее востребованных инженеров:

System/Network Administrator;

инженер-конструктор;

инженер-энергетик и главный энергетик;

Инженер;

Full-stack developer;

DevOps;

Инженер-электроник;

Инженер-программист.

Инфографика: Kyiv School of Economics

Больше всего инженеров ищут в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Наибольший запрос сейчас на инженеров со знаниями компьютерной и электрической инженерии.

По прогнозу аналитиков, через 5 лет возрастет востребованность инженеров со знаниями механической инженерии, а также ИИ, больших данных и кибербезопасности.

«Нехватка программистов со специфическими отраслевыми знаниями в промышленности и обороне выделяется как проблема также и в Украине», — говорится в исследовании.

Инфографика: Kyiv School of Economics

Доля безработных

Больше всего безработных среди классических инженерных специальностей в возрасте старше 35 лет. Это может быть одной из целевых групп обучения.

Инфографика: Kyiv School of Economics

Другая ситуация среди инженеров в области компьютеризации. Значительно больше доля безработных среди молодежи (18−34 года). Это потенциальная группа по программам повышения квалификации среди этой категории инженеров.

Также в таких сферах, как инженерные профессии и квалифицированные технические рабочие, занятость женщин еще меньше: в таких секторах, как строительство, добывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика (от 17 до 35%).

Напомним, чтобы помочь бизнесу решить проблему нехватки кадров, Минэкономики и Государственная служба занятости работают над усилением в 5−10 раз потенциала центров профтехобразования, которые готовят специалистов по запросу работодателей.

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