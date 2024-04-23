Как меняется экономика Украины во время войны (инфографика) — Finance.ua

Как меняется экономика Украины во время войны (инфографика) Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Как меняется экономика Украины во время войны (инфографика)

Всего за два года войны Украине причинен колоссальный ущерб. Около 152 млрд долл. США — это прямой ущерб. Больше всего пострадали жилищный сектор, а также транспортная инфраструктура и транспорт, энергетика и сельское хозяйство, торговля, промышленность.

Об этом говорится в консенсус -прогнозе Минэкономики.

Потребности Украины в реконструкции и восстановлении составляют почти 486 млрд долл. США.

ВВП

По итогам 2023 года ВВП Украины остается ниже довоенного уровня 2013 года на 30% (в сопоставимых данных без АР Крым и части территории Луганской и Донецкой областей).

Экономика Украины все больше приобретает черты экономики военного времени. Сейчас происходят качественные изменения, отражающиеся структурными смещениями, и количественные изменения, свидетельствующие о приспособлении бизнеса к условиям войны, сплоченности населения, ведущей роли государства в условиях значительной международной финансовой поддержки.

В 2023 году удалось вернуться к восстановительному росту — по предварительным данным Госстата рост ВВП составляет 5,3% (по сравнению с уменьшением на 28,8% за 2022 год), что значительно выше оценок прогнозирующих организаций из предыдущих консенсусов.

Лучший результат по итогам года удалось получить благодаря:

устойчивости и профессионализму ВСУ, отражением чего стало улучшение ситуации в стране и возобновление работы морского транспорта;

системной финансовой поддержке со стороны международных партнеров, что позволило частично компенсировать утраченный спрос из-за миграции и логистических проблем путем расширения бюджетного финансирования;

Справка Finance.ua:

По итогам 2023 года получено около 42,5 млрд долл. США по сравнению с 32,5 млрд долл. США в 2022 году дефицит бюджета составил 20,4% ВВП против 17,5% ВВП в 2022 году.

Расширение дефицита обусловлено прежде всего ростом расходов на оборону, что является главным приоритетом (за 2023 год расходы государственного бюджета на оборону выросли в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом). Уровень государственного долга составил 79,4% ВВП (на 31.12.2023).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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