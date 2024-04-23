Как меняется экономика Украины во время войны (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как меняется экономика Украины во время войны (инфографика)

Казна и Политика
3
Как меняется экономика Украины во время войны (инфографика)
Как меняется экономика Украины во время войны (инфографика)
Всего за два года войны Украине причинен колоссальный ущерб. Около 152 млрд долл. США — это прямой ущерб. Больше всего пострадали жилищный сектор, а также транспортная инфраструктура и транспорт, энергетика и сельское хозяйство, торговля, промышленность.
Об этом говорится в консенсус-прогнозе Минэкономики.
Потребности Украины в реконструкции и восстановлении составляют почти 486 млрд долл. США.
Как меняется экономика Украины во время войны (инфографика)

ВВП

По итогам 2023 года ВВП Украины остается ниже довоенного уровня 2013 года на 30% (в сопоставимых данных без АР Крым и части территории Луганской и Донецкой областей).
Экономика Украины все больше приобретает черты экономики военного времени. Сейчас происходят качественные изменения, отражающиеся структурными смещениями, и количественные изменения, свидетельствующие о приспособлении бизнеса к условиям войны, сплоченности населения, ведущей роли государства в условиях значительной международной финансовой поддержки.
Как меняется экономика Украины во время войны (инфографика)
В 2023 году удалось вернуться к восстановительному росту — по предварительным данным Госстата рост ВВП составляет 5,3% (по сравнению с уменьшением на 28,8% за 2022 год), что значительно выше оценок прогнозирующих организаций из предыдущих консенсусов.
Лучший результат по итогам года удалось получить благодаря:
  • устойчивости и профессионализму ВСУ, отражением чего стало улучшение ситуации в стране и возобновление работы морского транспорта;
  • системной финансовой поддержке со стороны международных партнеров, что позволило частично компенсировать утраченный спрос из-за миграции и логистических проблем путем расширения бюджетного финансирования;
Как меняется экономика Украины во время войны (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • По итогам 2023 года получено около 42,5 млрд долл. США по сравнению с 32,5 млрд долл. США в 2022 году дефицит бюджета составил 20,4% ВВП против 17,5% ВВП в 2022 году.
  • Расширение дефицита обусловлено прежде всего ростом расходов на оборону, что является главным приоритетом (за 2023 год расходы государственного бюджета на оборону выросли в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом). Уровень государственного долга составил 79,4% ВВП (на 31.12.2023).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.