Как лучше вести учет личных финансов — советы Сегодня 09:30 — Личные финансы

Чтобы вести учет личных финансов, каждый выбирает удобный для себя вариант. Кто-то загружает специальные мобильные приложения. Они бывают платными и бесплатными. Кому-то удобнее делать это в Excel-таблице. Кому-то вообще привычнее вести учет расходов на бумаге. Недостаток этих способов состоит в том, что в большинстве своем они не избавляют от самой скучной части — добросовестного и дисциплинированного учета с ручной фиксацией всех расходов.

Клиентам monobank в этом плане гораздо проще. У них есть возможность анализировать свою финансовую активность с помощью встроенных в приложение mono-инструментов, не прилагая к этому лишних усилий.

Это новый функционал приложения mono, который поможет пользователям контролировать персональный бюджет в рамках четырех категорий:

расходы;

накопления;

переводы на свои карты;

поступления.

Категории представлены в виде карточек, составляющих основу аналитического раздела «Статистика». Каждая такая карточка содержит общую сумму, перечень подкатегорий и тегов, участвовавших в ее наполнении.

Контроль за финансами не требует никаких дополнительных действий со стороны клиента. Он просто оплачивает покупки картой monobank, а приложение все сосчитает само.

Пользователь может в случае необходимости самостоятельно изменять категории своих расходов или добавлять в них новые теги для группирования расходов и поступлений.

Рядом со «Статистикой» есть раздел «Капитал», который наглядно показывает, из чего на текущий момент складывается собственный капитал клиента: его сумма, валюта и место хранения (карта, вклад, Банка). Благодаря ему человек за пару секунд сможет оценить свое материальное положение.

Понимание того, на что именно тратятся ваши средства, позволит планировать последующие расходы и экономить на них, благодаря кэшбеку от monobank, если выбирать нужные категории. Все это позволяет максимально контролировать свои финансы в пределах одного банковского приложения. Без необходимости держать на смартфоне дополнительные программы и вносить в них расчеты за каждую чашку кофе. Аналитика доступна как по одной, так и по нескольким картам в трех доступных валютах — гривна, доллар и евро, с точностью до одного дня.

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