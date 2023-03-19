Как лучше уволиться, чтобы сразу получать пособие по безработице: алгоритм действий — Finance.ua

Как лучше уволиться, чтобы сразу получать пособие по безработице: алгоритм действий Сегодня 08:21 — Личные финансы

Увольнение по статье 36 КЗоТ (соглашение сторон), предоставляет существенные преимущества при постановке на учет в Центре занятости.

В этом случае, начиная с восьмого дня с даты увольнения, уволенный работник может получать пособие по безработице.

Правовое основание для этого прописано Законом Украины «Об общеобязательном государственном страховании на случай безработицы».

В случае же, если вы уволились по собственному желанию, на такое пособие можно рассчитывать только по истечении трехмесячного срока с даты постановки на учет в службе занятости.

Алгоритм действий при увольнении с работы

Итак, если вы решили уволиться с работы, вам, прежде всего, необходимо совершить определенный перечень действий, чтобы эта процедура прошла в соответствии с действующим законодательством.

Самое главное — вам необходимо написать соответствующее заявление на имя руководителя предприятия или учреждения, где вы работаете. Это заявление должно содержать основания, по которым вы просите уволить вас с работы.

Если вы выбираете для увольнения статью 38 КЗоТ, то учитывайте нюанс о двухнедельном сроке, если ваш случай не подпадает под обстоятельства, перечисленные в этой же статье.

Если вы хотите уволиться по статье 36 КЗоТ, то соглашение сторон предусматривает, что заявление писать не обязательно — для кадровиков достаточно приказа по предприятию.

То есть не удивляйтесь, если вам скажут, что заявление не нужно. Однако обычно отдел кадров такое заявление требует для упорядочения своей документации, это не нарушение закона, поэтому не отказывайтесь от его написания.

Заявление об увольнении необходимо зарегистрировать надлежащим образом — четко зафиксировать дату поступления работодателю, поскольку именно от этой даты отсчитываются все сроки (в частности, и двухнедельный срок предупреждения об увольнении).

Поэтому заявление необходимо писать в двух экземплярах и при сдаче в отдел кадров, секретариат или приемную требовать поставить на вашем экземпляре отметку о регистрации.

Если это отказываются делать, то просто пойдите в ближайшее отделение Укрпочты и отправьте заявление заказным письмом с уведомлением о вручении и описанием вложения в юридический адрес вашего предприятия.

Конкретную дату увольнения не проставляйте, поскольку в таком случае дата получения ответственным работником предприятия заказного письма в почтовом отделении под подпись и будет являться датой уведомления работодателя об увольнении.

Напомним, что заявление об увольнении пишется собственноручно или в печатной форме и подписывается заявителем лично. Его форму можно взять в отделе кадров или скачать в интернете.

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