Как купить Зеленую карту, если вы за границей — Finance.ua

Как купить Зеленую карту, если вы за границей Сегодня 19:04 — Личные финансы

Как купить Зеленую карту, если вы за границей

С 28 апреля 2022 года наличие полиса Зеленая карта стало обязательным условием для пересечения границы с другими странами.

За отсутствие Зеленой карты предусмотрены штрафы. Так, например, в Польше, если полис отсутствует до 14 дней пребывания, придется заплатить 2 800 злотых, за более чем 14 дней штраф увеличится вдвое — до 5 600 злотых. А вот в Германии машина без страховки — строгое нарушение закона, которое влечет за собой тюремное заключение до 6 месяцев, а также штраф по решению суда.

Но не стоит паниковать. Даже если у вас во время пребывания за границей закончился полис «Зеленая карта» , его можно купить онлайн в украинских страховых компаниях.

Как купить Зеленую карту, если вы за границей

С 1 сентября 2022 года, согласно данным МТСБУ, Зеленая карта может быть оформлена также и в электронном виде, однако ее обязательно нужно напечатать на бумаге (разрешается черно-белая печать).

Поэтому если истек срок действия Зеленой карты за границей, есть два пути:

оформить местную страховку в стране пребывания;

купить новый полис Зеленой карты в Украине онлайн.

Рекомендуем именно второй способ, поскольку так вы не будете переплачивать. Для понимания: полис Автогражданки на год в Польше стоит примерно 400 евро, а в Германии — от 900 евро (около 17 тыс. грн и 38,4 тыс. грн, соответственно. Согласно наличному курсу евро по состоянию на 15 февраля. — Ред.). Зеленая карта в Украине на такой же период обойдется в 8 333 грн.

Сегодня многие площадки предлагают оформить Зеленую карту онлайн , в частности Finance.ua.

Чтобы оформить полис, нужны следующие документы:

техпаспорт на авто;

документ для идентификации водителя (водительское удостоверение, загранпаспорт, паспорт гражданина Украины или ID-карта).

Далее в соответствующих полях вы вводите свои фамилию и имя латиницей, как указано в загранпаспорте, номер телефона и e-mail, на который и будет выслан документ. Затем нужно указать номер вашего транспортного средства, информация подтянется автоматически из открытого государственного реестра.

Все, что вам потом нужно сделать — проверить правильность данных и заплатить.

На оформление Зеленой карты уходит не более 15 минут.

При каждой операции по оформлению новой карты все данные по ней вносятся в базу данных. После этой процедуры система автоматически присваивает каждому страховому полису индивидуальный, неповторимый номер. Проверить полис можно также онлайн на сайте МТСБУ

Минимальный срок действия страховки составляет 15 дней, а максимальный — 1 год. От срока действия полиса будет зависеть и стоимость. Цены на Зеленую карту определяет МТСБУ, они одинаковы для всех страховых компаний.

Учтите, что полис будет действителен только через один день после оформления.

Плюсы и минусы страхования за границей

Когда речь идет о местных аналогах Автогражданки, то плюсов в покупке такой страховки нет, сплошные минусы. Два самых главных:

Цена. Местные полисы будут в разы дороже Зеленой карты, приобретенной в Украине. Как указано выше, полис Автогражданки в год в Польше стоит примерно 400 евро, а в Германии — от 900 евро.

Местные полисы будут в разы дороже Зеленой карты, приобретенной в Украине. Как указано выше, полис Автогражданки в год в Польше стоит примерно 400 евро, а в Германии — от 900 евро. Распространение. Такая страховка будет действовать только в той стране, где вы ее приобрели. Если вы планируете выезжать в другие страны, придется тратиться на страховку и там, или же опять-таки покупать Зеленую карту.

Покупка онлайн Зеленой карты, наоборот, имеет идни плюсы:

Доступность. Приобрести полис можно 24/7, не выходя из дома. Нужен только интернет и банковская карта.

Приобрести полис можно 24/7, не выходя из дома. Нужен только интернет и банковская карта. Безопасность. С вашим полисом ничего не случится, он будет храниться на почте. И при необходимости его можно повторно напечатать.

С вашим полисом ничего не случится, он будет храниться на почте. И при необходимости его можно повторно напечатать. Надежность. Полисы фиксируются в базе данных МТСБУ, потому возможность подделки сводится к минимуму.

Более подробно о Зеленой карте и что о ней нужно знать читайте в статье по ссылке. 👇🏻

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