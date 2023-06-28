Как Конституция Украины оберегает вас и ваши деньги (тест-ребус к празднику) — Finance.ua

Как Конституция Украины оберегает вас и ваши деньги (тест-ребус к празднику) Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Как Конституция Украины оберегает вас и ваши деньги (тест-ребус к празднику)

Украина — не только одна из самых демократических стран мира, но и страна, обладающая одной из лучших конституций. И это не просто громкие определения. В Конституции предусмотрена достаточно жесткая процедура внесения в нее изменений и дополнений, документ соответствует лучшим образцам западного конституционализма, основанного на идеях демократии и права.

К основным положениям Конституции Украины 1996 относятся нормы, определяющие общие основы государственного строя. Но, кроме этого, Конституция Украины защищает права каждого гражданина. В частности, на предпринимательскую деятельность, собственность, на труд, на защиту своих экономических и социальных интересов.

В то же время для любой страны важно, насколько Конституция является действенной, не фасадной. Знают ли граждане свою Конституцию? Как именно они и власть следуют букве Закона.

К сожалению, исходя из различных опросов, ~от 50 до 60% наших граждан никогда не читали главный Закон нашего государства.

В этот праздничный день Finance.ua решил немного напомнить вам о возможностях Конституции. Мы создали небольшой тест-ребус. Проверьте, что вы знаете, а о чем не догадывались.

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