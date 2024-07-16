Как изменить банк для выплаты пенсии онлайн (алгоритм) — Finance.ua

Как изменить банк для выплаты пенсии онлайн (алгоритм) Сегодня 12:45 — Личные финансы

Как изменить банк для выплаты пенсии онлайн (алгоритм)

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины для пенсионеров, которым пенсия назначена в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», реализована возможность изменения банка для выплаты пенсии.

До недавнего времени выплата пенсий таким пенсионерам осуществлялась исключительно через АО «Ощадбанк».

Подать соответствующее заявление можно онлайн, выполнив несколько шагов.

Шаг 1.

«Войти». На веб-портале Фонда ( https://portal.pfu.gov.ua ) авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажмите кнопку

Шаг 2.

В личном кабинете на панели слева в разделе «О пенсионном обеспечении» выберите опцию «Внесение изменений в пенсионное дело».

Шаг 3.

В открывшемся окне из перечня заявлений выберите опцию «Заявление об изменении способа выплаты пенсий лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Шаг 4.

В появившемся на экране заявлении заполните отмеченные звездочкой поля («*») и укажите выплатные реквизиты нового банка.

Шаг 5.

При необходимости загрузите скан-копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.

Шаг 6.

Согласуйте передачу и обработку персональных данных. Подтвердите, что вы ознакомлены с необходимостью уведомлять органы Пенсионного фонда Украины об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение. Сформируйте заявление, подпишите его КЭП и отправьте в Фонд.

Шаг 7.

С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе Мои обращения.

Напомним, средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 грн. или на 8,0% до 5 816,62 грн.

Как напоминают в Пенсионном Фонде, в случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер в течение 10 дней должен уведомить об этом факты органы Пенсионного фонда.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.