Как изменился крипторынок в первый месяц 2025 года — Finance.ua
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Как изменился крипторынок в первый месяц 2025 года

Криптовалюта
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Как изменился крипторынок в первый месяц 2025 года
Как изменился крипторынок в первый месяц 2025 года
По состоянию на 31 января 2025 года общая рыночная капитализация криптовалют составила $3.56 трлн, снизившись на 0.75% по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом свидетельствует отчет «Weekly Binance Bytes» от Binance Research.

BTC держит позицию в крипторынке

Bitcoin продолжает удерживать лидерство на рынке, занимая 58,2% от общей капитализации.
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Это свидетельствует о стабильном доминировании «цифрового золота», что подтверждается не только восстановлением доверия инвесторов, но и актуальностью институциональных инвестиций в Bitcoin.

Популярность мемкоинов и новые платформы

В январе 2025 года комиссии в DeFi выросли на 37% благодаря новым платформам, позволяющим пользователям создавать токены с минимальными затратами.

Курс криптовалют к доллару 💵

Особое внимание привлекли мемкоины, такие как $TRUMP, $MELANIA и $VINE, которые вывели Solana на новый уровень популярности.
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Платформы, как Radium и Jito, увеличили свои комиссионные доходы вдвое, а приложение Pump. fun достигло рекорда дневного дохода в $15.5 млн.
Учитывая новый тренд, DeFi продолжает оставаться одним из наиболее динамичных секторов на криптовалютном рынке.

Влияние глобальных событий на крипторынок

Китайский ИИ-чатбот DeepSeek стал самым загружаемым бесплатным приложением на Apple Store США, создавшим конкуренцию технологиям таких гигантов, как ChatGPT.
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Это привело к распродаже акций технологических компаний, таких как Nvidia, отметивших падение на 17%.
Кроме того, чешский национальный банк обсуждает возможность инвестирования 5% своих резервов в Bitcoin, что может стать прецедентом для Европы.
По материалам:
speka.media
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