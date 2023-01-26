Как изменилось предложение на вторичном рынке жилья в Украине — Finance.ua
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Как изменилось предложение на вторичном рынке жилья в Украине

Недвижимость
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Большое количество ликвидных вариантов остается у владельцев — они ожидают улучшения экономической ситуации и только тогда будут реализовывать объекты, считают эксперты. Однако есть факторы, которые могут оживить вторичный рынок жилья сейчас.
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Как изменилось предложение на вторичном рынке жилья в Украине
По статистике Flatfy, почти во всех регионах Украины после полномасштабного вторжения россии количество предложений на вторичном рынке недвижимости сократилось. Наибольшее падение наблюдается в прифронтовых областях:
  • Херсонской, Харьковской, Николаевской (падение от 88 до 91%),
  • Кировоградской (падение на 87%),
  • Днепропетровской (падение на 46%).
В то же время на 77% просел рынок Киева и области.
Незначительный прирост предложений наблюдается в Волынской (+1%) и Закарпатской (+8%) областях, значительный подъем демонстрирует Черновицкая область — до 39%.
Что происходит с ценами
Чтобы не потерять деньги, продавцы придерживают большинство объектов до победы. Продают обычно те, кому срочно нужно сделать. Как отмечает маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский, сегодня «вторичка» — это место для торгов, где цену называют непосредственно за переговорным столом.
До 10 октября, когда произошел первый массированный обстрел энергосистемы, в Киеве можно было договориться о дисконте в размере 10 — 20%. Но были и большие скидки, отмечает он.
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По статистике Flatfy, средняя цена однокомнатных квартир в Киеве сейчас снизилась до 55 тысяч долларов, а самые большие скидки покупатели могли получить в течение июня — июля 2022 года.
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Во Львове самый большой дисконт можно было получить в июне, когда однокомнатные квартиры продавали по 29 тысяч долларов. В течение лета в городе наблюдался рост цен в реальных сделках.
Впрочем, даже по выгодным ценам украинцы не спешили заключать сделки. Судилковский объясняет это неликвидностью таких квартир, а также подчеркивает, что существуют и дополнительные нюансы:
  • если в квартире прописан тот, кто сейчас на фронте или за границей, есть риск, что сделку аннулируют;
  • на вторичном рынке нет возможности купить жилье в рассрочку, необходима сразу полная сумма;
  • нет возможности платить в гривне, только в долларах.
Ситуацию несколько улучшает программа «єОселя». Так, по данным компании «Укрфинжилье», в конце декабря украинцы оформили 507 кредитов на жилье, из них 71% квартир было приобретено на вторичном рынке.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Телеканал 24
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