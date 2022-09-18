Как изменились цены по сравнению с августом 2021 года — статистика НБУ — Finance.ua
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Как изменились цены по сравнению с августом 2021 года — статистика НБУ

Личные финансы
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В августе 2022 стоимость потребительского набора украинцев выросла на 23,8% по сравнению с августом 2021 года.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
По сравнению с июлем этого года цены выросли на 1,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Динамика инфляции остается ниже июльского прогноза НБУ прежде всего из-за более быстрого снижения стоимости топлива.
Что влияло на цены в августе
Основной причиной роста инфляции являются последствия полномасштабной войны: нарушение цепочек поставок, разрушение производств, увеличение расходов бизнеса, сокращение предложения товаров и услуг.
Повлияла на цены и корректировка официального курса гривны в июле, которая, впрочем, была необходима для сохранения устойчивости экономики Украины. Кроме того, в условиях высокой инфляции ожидания бизнеса и населения ухудшаются, что в конечном счете создает дополнительное давление на цены газ и тепло и насыщение внутреннего рынка топливом сдерживали рост цен.
Как менялись цены на отдельные товары и услуги
Продолжали расти цены на большинство продуктов питания. В годовом измерении подорожали крупы и овощи. Несколько медленнее, но тоже существенными темпами дорожали непродовольственные товары (электроника, лекарства и товары для личного ухода) и услуги (медицина, салоны красоты, рестораны и т.д.).
Цены на топливо в августе стабилизировались на более низких уровнях по сравнению с предыдущими месяцами благодаря удешевлению нефти (в годовом измерении). Однако в годовом измерении подорожание топлива на АЗС остается ощутимым. В то же время почти не изменились за год цены на одежду и обувь, а также тарифы на услуги ЖКХ.
Какова будет инфляция в дальнейшем
Динамика инфляции остается контролируемой. В то же время, учитывая ухудшение ожиданий и сохранение инфляционных рисков, НБУ оставляет учетную ставку на высоком уровне. Кроме того, сейчас прорабатываются инструменты, которые будут способствовать росту ставок по гривневым депозитам и ОВГЗ. Это позволит и дальше обеспечивать управляемость инфляционных процессов.
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По материалам:
Finance.ua
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