Как изменились цены на продукты питания за год — мнение эксперта Сегодня 20:12 — Личные финансы

Как изменились цены на продукты питания за год — мнение эксперта

В Украине за год полномасштабной войны продукты питания подорожали на 31,5%.

Об этом сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко.

Как он отметил , в марте 2022 года цены на пищевые продукты выросли на 6,4% против февраля и до июня продолжали расти значительными темпами. В октябре 2022 года был зафиксирован самый большой, кроме марта, рост — на 4,2%, после чего темпы прироста снизились до 0,5-0,7% в месяц.

По словам ученого, в марте 2023 года продолжилось замедление темпов роста потребительских цен на продовольствие. В общей сложности они выросли на 26,5% против соответствующего месяца 2022 года, тогда как в феврале против февраля 2022 года — на 31,5%, а в январе против января прошлого года — на 32,8%.

Лупенко подчеркнул, что основными продуктами, которые сдерживали общий рост цен в феврале 2023 года, были яйца — уменьшение против января на 1,9%, подсолнечное масло (-0,4%) и другие съедобные животные жиры (-1,5%). В марте уменьшение цен произошло за счет удешевления подсолнечного масла (-0,7%), других съедобных животных жиров и хлеба и хлебопродуктов (-0,1%).

Эксперт отметил, что торможение потребительских цен на продукты питания происходит уже в течение пяти месяцев после пика в октябре 2022 года, когда их рост против соответствующего месяца 2021 достиг 36,1%.

По его оценкам, тенденция уменьшения цен против предыдущего месяца наметилась в ноябре 2022 года — на 0,5% против 4,2% в октябре против сентября. Впрочем, с начала 2023 года этот тренд сменился растущим: в январе-феврале — на 1,4-1,5%, в марте — на 2,3%.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.