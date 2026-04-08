Как изменились цены на нефть после новости о временном прекращении огня между США и Ираном Сегодня 10:23 — Энергетика

Мировые финансовые рынки отреагировали на новость о временном прекращении огня между США и Ираном. После недель напряженности цены на нефть обвалились, а фондовые индексы пошли вверх, сигнализируя о краткосрочном облегчении для инвесторов.

Об этом пишет Bloomberg

Американская нефть WTI потеряла до 19% — это самое большое падение почти за шесть лет.

Эталон — Brent — ​​подешевел на 13%, опустившись примерно до 95 долларов за баррель. Ключевым фактором стало решение Дональда Трампа приостановить бомбардировку Ирана, что открыло путь к возобновлению поставок через стратегический Ормузский пролив.

На этом фоне инвесторы массово вернулись в рисковые активы. Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 4,5%, достигнув максимума за три недели. Фьючерсы на S&P 500 подскочили более чем на 2%, а европейские индексы — более чем на 5%.

Параллельно рынки облигаций отреагировали ожиданиями более мягкой монетарной политики. Инвесторы снова стали закладывать в цены вероятность снижения ставок Федеральной резервной системы, поскольку падение цен на нефть может замедлить инфляцию. Индекс доллара ослаб на 0,7%, тогда как золото, напротив, подорожало примерно на 2%.

При этом аналитики предостерегают, что оптимизм может быть преждевременным. Стратег Хироюки Уэно говорит: «Пока это облегчение для рынков — ситуация успокоилась. Но нет гарантии, что дальше все пойдет гладко».

Перемирие было достигнуто за несколько часов до крайнего срока, установленного Трампом для возможной эскалации. В переговорах посредническую роль сыграл Пакистан. Соглашение дает сторонам две недели на поиск долгосрочного решения конфликта, который уже вызвал глобальный энергетический кризис. В то же время инвесторы остаются осторожными.

