Как изменились цены на нефть после новости о временном прекращении огня между США и Ираном

Мировые финансовые рынки отреагировали на новость о временном прекращении огня между США и Ираном. После недель напряженности цены на нефть обвалились, а фондовые индексы пошли вверх, сигнализируя о краткосрочном облегчении для инвесторов.
Об этом пишет Bloomberg.
Американская нефть WTI потеряла до 19% — это самое большое падение почти за шесть лет.
Эталон — Brent — ​​подешевел на 13%, опустившись примерно до 95 долларов за баррель. Ключевым фактором стало решение Дональда Трампа приостановить бомбардировку Ирана, что открыло путь к возобновлению поставок через стратегический Ормузский пролив.
На этом фоне инвесторы массово вернулись в рисковые активы. Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 4,5%, достигнув максимума за три недели. Фьючерсы на S&P 500 подскочили более чем на 2%, а европейские индексы — более чем на 5%.
Параллельно рынки облигаций отреагировали ожиданиями более мягкой монетарной политики. Инвесторы снова стали закладывать в цены вероятность снижения ставок Федеральной резервной системы, поскольку падение цен на нефть может замедлить инфляцию. Индекс доллара ослаб на 0,7%, тогда как золото, напротив, подорожало примерно на 2%.
При этом аналитики предостерегают, что оптимизм может быть преждевременным. Стратег Хироюки Уэно говорит: «Пока это облегчение для рынков — ситуация успокоилась. Но нет гарантии, что дальше все пойдет гладко».
Перемирие было достигнуто за несколько часов до крайнего срока, установленного Трампом для возможной эскалации. В переговорах посредническую роль сыграл Пакистан. Соглашение дает сторонам две недели на поиск долгосрочного решения конфликта, который уже вызвал глобальный энергетический кризис. В то же время инвесторы остаются осторожными.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
