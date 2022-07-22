Как изменились цены на горючее после повышения официального курса доллара — Finance.ua
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Как изменились цены на горючее после повышения официального курса доллара

Личные финансы
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Отдельные сети АЗС скорректировали цены на горючее после решения НБУ о повышении курса доллара до 36,6 гривен.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», передает Enkorr.
Аналитики зафиксировали рост цен в сети Prime (35 действующих АЗС). На АЗС этой сети бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества подорожал на 4 грн и теперь стоит 52 грн/л, цена на дизельное топливо выросла на 2 грн/л до 55,00 грн/л.
На 5,5 и 6,5 грн/л, до 55 и 59 грн/л подорожали бензин и ДТ соответственно в ровенской сети «Олас» (10 АЗС).
В сети «Катрал» (9 АЗС) цена на бензин выросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДТ — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).
На 4 грн/л до 57,90 грн/л подняла цену дизельного топлива Chipo (56 АЗС).
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Кроме того, на 1-2 грн/л в сторону увеличения откорректировали цены Mango (26 АЗС) и «Рур групп» (8 АЗС)
Самые крупные сети страны цены не меняли.
Соответственно, средняя цена на бензин марки А-95 выросла за сутки на 1 копейку, бензин А-95+ — на 16 копеек и дизельного топлива — на 41 копейку.
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По материалам:
Економічна Правда
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