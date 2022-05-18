Как изменились цены на аренду жилья в Украине (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на аренду жилья в Украине (инфографика)

Сегодня 14:00 — Недвижимость

Из-за боевых действий и вынужденного переезда в относительно безопасные регионы украинцы в 1,5 раза чаще ищут арендованное жилье.

Если еще за день до начала войны арендой на OLX Недвижимость интересовались 1,6 млн раз, то сейчас это число выросло до 2,7 млн поисков.

Из них самый популярный запрос — это квартира (около 2,3 млн запросов). Где сейчас выгодно арендовать жилую площадь, и на какие «плюшки» от арендодателей можно надеяться?

Самый большой выбор недвижимости в Киевской области, самая низкая аренда — в Черкасской области.

По количеству свободных квартир для аренды уверенно лидирует Киевщина. По сравнению с мирным временем, количество помещений в регионе выросло почти вдвое. Если до 23 февраля можно было выбирать более 20 тысяч домов, то в мае их уже больше 40 тысяч. В то же время средняя стоимость аренды в мае, наоборот, снизилась почти на 22% и составляет менее 9 тысяч гривен в месяц.

Большая вероятность быстро найти свободные квадратные метры и на Днепропетровщине. С начала войны количество квартир для аренды в области выросло почти на 11%. Однако несколько увеличилась цена. Сейчас за арендуемое жилье нужно платить в среднем более 7 тысяч гривен.

Приблизительно такую же среднемесячную стоимость аренды просят и на Ивано-Франковщине и Полтавщине, а вот в Черкасской области цена проживания в месяц обойдется в чуть больше 6 тысяч гривен.

Киеве месячная плата за однокомнатную квартиру снизилась на 1590 грн и составляет 7945 гривен, двухкомнатной — на 4879 гривен (11198 гривен), трехкомнатной — на 8087 гривен (16 426 гривен). Аналитика по районам свидетельствует о том, что легче всего найти однушку (самый популярный тип квартиры) в Дарницком районе. Здесь выбор жилья из 2 994 вариантов со средней ценой 8 000 гривен в месяц. Такая же средняя стоимость аренды и в Шевченковском и Соломенском районах. Если ищете, где подешевле снимать жилье, обратите внимание на район, где месячная плата будет около 6000 гривен. месячная плата за однокомнатную квартируна 1590 грн и составляет 7945 гривен, двухкомнатной — на 4879 гривен (11198 гривен), трехкомнатной — на 8087 гривен (16 426 гривен). Аналитика по районам свидетельствует о том, что легче всего найти однушку (самый популярный тип квартиры) врайонеЗдесь выбор жилья из 2 994 вариантов со средней ценой 8 000 гривен в месяц. Такая же средняя стоимость аренды и врайонах. Если ищете, где подешевле снимать жилье, обратите внимание на Деснянский район, где месячная плата будет около 6000 гривен.

В западных регионах, учитывая рост спроса, цены, наоборот, выросли. В Ивано-Франковске месячная аренда однокомнатной квартиры в мае стоит 8 776 гривен, двухкомнатная обойдется в 11 702 гривен, трехкомнатная — в 17 553 гривен. А вот в Калуше, городке в 30 километрах от Франковска, о котором теперь знает вся Европа, популярность не повлияла на цену аренды. Однокомнатную квартиру в городе по-прежнему можно снять за 3000 гривен в месяц. Также на ОЛХ есть объявления о сдаче двушек в Калуше. Средняя месячная стоимость — 6 000 гривен.

В Хмельницком предложения по аренде квартир несколько доступнее, чем в других западных областях: однокомнатное помещение обойдется в 6 000 гривен в месяц, двухкомнатное — в 8 000 гривен, а за трехкомнатные квартиры нужно отдать в среднем 12 000 гривен в месяц. Похожие цены и в Черкассах. Однушки и двушки стоят так же, как и в Хмельницком, а вот трехкомнатную квартиру можно арендовать на тысячу гривен дешевле — за 11 000 гривен в месяц. В свою очередь, в Полтаве аренда однокомнатной квартиры обойдется в 8 000 гривен, за двухкомнатную попросят около 10 000 гривен, трехкомнатное жилье будет стоить ориентировочно 15 000 гривен.

Снижение цены на 20-40% и индивидуальные условия аренды — самые распространенные уступки от арендодателей.

Внутренний опрос OLX среди арендодателей показал, что в большинстве своем квартиры в аренду сдают женщины в возрасте от 35 до 54 лет (около 52% респондентов). При этом подавляющее большинство всех опрошенных (а это почти 90%) ищут будущих жильцов на профильных онлайн-площадках типа OLX Недвижимость.

На что тратят деньги от аренды:

8% арендодателей сдают в долгосрочную аренду свои квартиры.

Для 85% владельцев это основной или дополнительный вид заработка.

В то же время, условия военного времени побудили почти 10% респондентов отдавать деньги за аренду на благотворительность, поддержку ВСУ или закупку гуманитарной помощи,

а 8% опрошенных даже сдают свою недвижимость бесплатно тем, кто нуждается в крыше над головой в столь сложное для страны время.

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