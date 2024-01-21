Как изменилась выручка, средний чек и посещаемость заведений общепита — итоги 2023 года (инфографика) Сегодня 13:23 — Фондовый рынок

Как изменилась выручка, средний чек и посещаемость заведений общепита — итоги 2023 года (инфографика)

В 2023 году украинский ресторанный рынок продолжил адаптироваться к новым военным реалиям, разбирался с возвращением почти всех налоговых проверок и пытался удержать цены. Из проблем на главное место вышли наем и удержание команды. Новое слово, которое чаще звучало на рынке — инклюзивность.

Об этом говорится в исследовании украинской компании по автоматизации заведений Poster.

Выручка заведений общепита Украины во втором полугодии 2023 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, посещаемость — на 10%, а средний чек — на 18%.

Рестораны

Во второй половине 2023 г. наибольший рост выручки по сравнению с прошлым годом показал сегмент ресторанов — на 37%. Средний чек заведений вырос на 23% с 508 до 625 грн, посещаемость — на 11%.

Кофейни

Сегмент кофеен увеличил выручку на 31% в 2023 году. Посещаемость выросла на 9%, средний чек — на 20% с 82 до 98 грн.

«2023 год был достаточно успешным для нашей сети кофеен GRKY Espresso bar. Мы открыли 10 новых заведений больше, чем планировали. Наибольшим вызовом является и остается вопрос кадров. Главный ресурс и энергию направляем именно в это русло.

Средний чек вырос на 19% благодаря работе с персоналом по предложению гостю сопутствующих товаров. Посещаемость значительно возросла (на 25%) вследствие увеличения количества людей в городе по отношению к 2022 году, а также популяризации бренда.

Рентабельность осталась неизменной. Инфляция на основной продукт была больше всех других составляющих бизнеса".

Роман Пузанов, управляющий сетью кофеен GRKY Espresso bar, которая насчитывает более 70 кофеен в Киеве.

Кафе

Выручка сегмента кафе показала рост на 26% по сравнению с прошлым годом. Средний чек вырос на 17% с 187 до 219 грн. Посещаемость выросла на 7%.

Бары

Влада Агаркова — соучредитель коктейль-бара «Полуночники» и бистро «Чик Чак», учредитель ECLIPSE®, г. Винница: «Выручка сегмента баров выросла на 28% к 2022 году, средний чек на 12% с 311 до 348 грн. Посещаемость увеличилась на 15%.

Количество гостей при этом осталось почти неизменным, а количество чеков — уменьшилось.

Понятно, что вырос средний чек. Это связано не только с ростом валютного курса, удорожанием товара у поставщиков и, как следствие, повышением цен в баре, но и постоянной работой нашей команды. В деньгах средний чек вырос на 200 грн и составляет сегодня — 1100 грн.

Но учитывая развитие событий в стране, мы прогнозируем и готовимся к падению количества гостей в баре и уже сейчас думаем над тем, как выйти за пределы бара, с каким продуктом, и что делать для того, чтобы не уменьшалось валовое обращение заведения".

Пекарни

Сегмент пекарен продемонстрировал рост выручки на 22% по сравнению с 2022 годом. При этом средний чек вырос на 17% с 63 до 73 грн. Посещаемость выросла всего на 5%.

Фастфуд

Выручка фастфуда выросла на 27%, средний чек — на 21% со 145 грн. до 175 грн. Посещаемость — на 5%.

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