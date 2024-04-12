Как исправить ошибку в налоговой декларации: советы для предпринимателей — Finance.ua

Как исправить ошибку в налоговой декларации: советы для предпринимателей Сегодня 20:01 — Личные финансы

Как исправить ошибку в налоговой декларации: советы для предпринимателей

Если вы допустили ошибку при заполнении налоговой декларации, ее можно исправить. Для этого существует алгоритм действий, позволяющий избежать возможных проблем. Однако сделать это возможно, если полная проверка документа еще не начата.

Если вы обнаружили ошибку в декларации, однако в течение семи дней с даты ее подачи, то эту ошибку можно исправить и внести документ в базу еще раз. Но важно понимать, что подавать исправленные декларации можно не более трех раз.

Чтобы исправить ошибку, не нужно отдельно обращаться в НАПК.

Что нужно делать, если в налоговой декларации допустил ошибку

Нажмите на кнопку «Подать исправленную декларацию», которая активна в течение соответствующего срока в вашем электронном кабинете в поле поданной декларации.

После истечения этого срока подать исправленную декларацию можно только по результатам проведенной полной проверки декларации НАПК.

Обратите внимание, что это правило относится также к декларациям за другие отчетные периоды. Например, если вы обнаружили ошибку в декларации за 2020 и 2019 годы, то возможность подать исправленные декларации будет только после полной проверки обеих деклараций.

Если срок подачи исправленной декларации уже истек, вы можете обратиться в НАПК через персональный электронный кабинет. Следует детализировано описать выявленные неточности или ошибки, объяснить причины указания недостоверных сведений, добавить подтверждающие документы.

Что делать, если об ошибке узнал поздно

«Если об ошибке вы узнали уже во время полной проверки декларации работниками НАПК, ваше сообщение через персональный кабинет не будет исключать возможности применения мер, предусмотренных в случаях внесения недостоверных сведений. Это же правило применяется, если об ошибке вы узнали из средств массовой информации (например, после журналистского расследования) или от третьих лиц», — рассказали в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

К кому обратиться по ошибке в налоговой декларации? Если вы сомневаетесь, как правильно внести те или иные данные в вашу декларацию, вы можете позвонить в Контакт-центр по номеру (044) 200 06 94 или воспользоваться другими сервисами НАПК.

ТСН По материалам:

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