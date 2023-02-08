Как исправить неверные сведения на портале Пенсионного фонда: алгоритм действий — Finance.ua
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Как исправить неверные сведения на портале Пенсионного фонда: алгоритм действий

Личные финансы
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На каждое застрахованное лицо в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где хранится информация о заработке человека, стаже и т.д.
Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.
Просмотреть информацию о себе, отображенную в такой учетной карточке, можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/), авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (#КЭП).
Если застрахованное лицо в своем личном кабинете обнаружило некорректные, неактуальные или неверные сведения (например, неизмененную фамилию после замужества, ошибку в дате рождения и т.п.), необходимо обратиться в Фонд для актуализации данных, заполнив Анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц.

Алгоритм действий

В личном кабинете, в левом боковом меню раздела «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».
  • Заполните экранную форму Анкеты.
  • Поставьте метку в чек-боксе «Я согласен на передачу и обработку моих персональных данных».
  • Прикрепите скан-копию паспорта, а также документов, подтверждающих изменение данных (например, свидетельство о браке).
  • Подпишите Анкету КЭП. Для этого выберите файл ключа и введите пароль.
  • Нажмите кнопку «Отправить в ПФУ». После отправки заявления на экране появится сообщение «Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ».
  • Результат обработки заявления можно посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения». После того, как специалист Фонда проработает Анкету, обращение получит статус «Исполнено».
Как исправить неверные сведения на портале Пенсионного фонда: алгоритм действий
Как отметили в ПФ, дистанционный способ подачи документов в Пенсионный фонд Украины — самый современный и удобный. Однако, если у вас нет возможности использовать электронные сервисы, можно обратиться в любой удобный сервисный центр главных управлений Пенсионного фонда Украины в областях и г. Киеве лично или через своего уполномоченного представителя.

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По материалам:
Finance.ua
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