Как исправить неверные сведения на портале Пенсионного фонда: алгоритм действий — Finance.ua

Как исправить неверные сведения на портале Пенсионного фонда: алгоритм действий
На каждое застрахованное лицо в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где хранится информация о заработке человека, стаже и т.д.
Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.
Просмотреть информацию о себе, отображенную в такой учетной карточке, можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/), авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (#КЭП).
Если застрахованное лицо в своем личном кабинете обнаружило некорректные, неактуальные или неверные сведения (например, неизмененную фамилию после замужества, ошибку в дате рождения и т.п.), необходимо обратиться в Фонд для актуализации данных, заполнив Анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц.
Алгоритм действий
В личном кабинете, в левом боковом меню раздела «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».
- Заполните экранную форму Анкеты.
- Поставьте метку в чек-боксе «Я согласен на передачу и обработку моих персональных данных».
- Прикрепите скан-копию паспорта, а также документов, подтверждающих изменение данных (например, свидетельство о браке).
- Подпишите Анкету КЭП. Для этого выберите файл ключа и введите пароль.
- Нажмите кнопку «Отправить в ПФУ». После отправки заявления на экране появится сообщение «Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ».
- Результат обработки заявления можно посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения». После того, как специалист Фонда проработает Анкету, обращение получит статус «Исполнено».
Как отметили в ПФ, дистанционный способ подачи документов в Пенсионный фонд Украины — самый современный и удобный. Однако, если у вас нет возможности использовать электронные сервисы, можно обратиться в любой удобный сервисный центр главных управлений Пенсионного фонда Украины в областях и г. Киеве лично или через своего уполномоченного представителя.
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