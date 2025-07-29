Как инвестировать во время войны: бесплатная онлайн-конференция INVESTFEST 2025 — Finance.ua

Как инвестировать во время войны: бесплатная онлайн-конференция INVESTFEST 2025
📅 Когда: 21 августа 2025
📌 Где: Онлайн
🎫 Формат: Бесплатно по регистрации
Война, инфляция и нестабильность на рынке — это вызовы, с которыми сталкивается каждый украинец. Но даже в этих условиях можно инвестировать грамотно и выгодно. Как — узнаете на INVESTFEST 2025, главном онлайн-событии года, которое состоится 21 августа.
Это возможность для каждого — от новичка до опытного инвестора — разобраться в ключевых инструментах сбережения и приумножения капитала.
Организаторы — Minfin, Finance.ua и экспертное сообщество инвесторов.
Что в программе:
- Инвестиции из $100, $1000 или $5000: кейсы, портфели, ошибки;
- Фондовый рынок, криптовалюты, недвижимость, облигации, частичные вклады;
- Риски, безопасность, налоги и юридические нюансы;
- Воркшопы, разборы кейсов, инвест-инструменты.
Среди спикеров — звезды инвест-сцены Украины:
- Роман Кошовский, бизнес-аналитик, инвестор и кофаундер FIREkit, который откроет тему финансовой независимости на фазе расходования капитала.
- Василий Матий, СЕО Smart Family Office, старший партнер Toloka. vc, поделится опытом, каких инвестошибок следует избегать, чтобы не потерять всё.
- Павел Бойко, автор рекордной доходности на фондовом рынке Украины (1561%), презентует подходы к эффективному управлению капиталом 1000+ инвесторов.
- Елена Набатова, криптоблогер и автор книги «Финансовый гений», покажет, как выбрать работающую стратегию для криптоинвестирования.
- Владимир Копоть, эксперт по доходной недвижимости, объяснит, как не превратить инвестицию в квартиру в проблему.
- Александра Никитина, партнер юридической компании ECOVIS BONDAR & BONDAR, объяснит, что следует знать о налогах в 2025 году каждому инвестору.
Каждый участник получит доступ к записям, материалам и шанс выиграть подарки от партнеров.
📌 Регистрация по ссылке
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