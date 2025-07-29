Как инвестировать во время войны: бесплатная онлайн-конференция INVESTFEST 2025 — Finance.ua

Как инвестировать во время войны: бесплатная онлайн-конференция INVESTFEST 2025 Сегодня 10:47

Как инвестировать во время войны: бесплатная онлайн-конференция INVESTFEST 2025

📅 Когда: 21 августа 2025

📌 Где: Онлайн

🎫 Формат: Бесплатно по регистрации

Война, инфляция и нестабильность на рынке — это вызовы, с которыми сталкивается каждый украинец. Но даже в этих условиях можно инвестировать грамотно и выгодно. Как — узнаете на INVESTFEST 2025, главном онлайн-событии года, которое состоится 21 августа.

Это возможность для каждого — от новичка до опытного инвестора — разобраться в ключевых инструментах сбережения и приумножения капитала.

Организаторы — Minfin, Finance.ua и экспертное сообщество инвесторов.

Что в программе:

Инвестиции из $100, $1000 или $5000: кейсы, портфели, ошибки;

Фондовый рынок, криптовалюты, недвижимость, облигации, частичные вклады;

Риски, безопасность, налоги и юридические нюансы;

Воркшопы, разборы кейсов, инвест-инструменты.

Среди спикеров — звезды инвест-сцены Украины:

Роман Кошовский, бизнес-аналитик, инвестор и кофаундер FIREkit, который откроет тему финансовой независимости на фазе расходования капитала.

Василий Матий, СЕО Smart Family Office, старший партнер Toloka. vc, поделится опытом, каких инвестошибок следует избегать, чтобы не потерять всё.

Павел Бойко, автор рекордной доходности на фондовом рынке Украины (1561%), презентует подходы к эффективному управлению капиталом 1000+ инвесторов.

Елена Набатова, криптоблогер и автор книги «Финансовый гений», покажет, как выбрать работающую стратегию для криптоинвестирования.

Владимир Копоть, эксперт по доходной недвижимости, объяснит, как не превратить инвестицию в квартиру в проблему.

Александра Никитина, партнер юридической компании ECOVIS BONDAR & BONDAR, объяснит, что следует знать о налогах в 2025 году каждому инвестору.

Каждый участник получит доступ к записям, материалам и шанс выиграть подарки от партнеров.

📌 Регистрация по ссылке

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