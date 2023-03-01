Как и когда регистрировать авто в Польше: советы украинским водителям — Finance.ua

Как и когда регистрировать авто в Польше: советы украинским водителям
Автомобили, зарегистрированные в Украине, рассматриваются Польшей как транспортные средства, участвующие в международном движении в соответствии с положениями Венской конвенции. Обе страны — подписанты этого документа.
Следовательно, украинцы, прибывающие в Польшу на собственных машинах, подпадают под действие конвенции, поэтому не должны сразу же ставить автомобиль на польский учет.
Но если автомобиль с украинской регистрацией находится в Польше более полугода, его нужно зарегистрировать в местной районной (уездной) администрации по месту жительства.
Для регистрации автомобиля в Польше необходимо подать заявление, а также предоставить следующие документы:
- удостоверение личности собственника (паспорт);
- сертификат соответствия транспортного средства;
- полис страхования ответственности перед третьими лицами (Зеленая карта или местная Автогражданка);
- подтверждение уплаты НДС (VAT). Базовая ставка — 23%;
- подтверждение прохождения техосмотра;
- документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (оригинал договора купли-продажи, договора дарения и т.п.);
- свидетельство о регистрации в Украине;
- номерные знаки;
- техпаспорт (при наличии).
Документы на украинском языке нужно обязательно перевести на польский.
Больше подробностей об особенностях движения по дорогам Польши, а также необычные правила и штрафы за их нарушение читайте в статье по ссылке.
Ранее мы сообщали, как подготовить автомобиль к поездке за границу с технической стороны. Для этого:
- Убедитесь в наличии в автомобиле аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, запасного колеса (если такое предусмотрено комплектацией автомобиля), световозвращающих жилетов.
- Проверьте правила тонирования стекла. Учтите, что во многих странах запрещена тонировка ветрового и передних боковых окон, поэтому тонировка стекла не должна быть или может быть так называемая «европейская тонировка» — когда передние окна не тонированы, а задние пассажирские затонированы. Кстати, как отмечает эксперт, это одна из самых распространенных причин того, почему на границе не пропускают автомобили наших граждан.
- Проверьте резину. По европейским нормам, в большинстве стран ЕС зимняя резина на авто должна быть установлена в период с 1 ноября по 31 марта. Однако в Балтийских странах этот срок смещен — с 1 декабря по 31 марта, а в Австрии с 1 ноября по 15 апреля. В некоторых странах вообще нет такой нормы — там рекомендуется замена резины только при ухудшении погодных условий (Польша, Португалия, Бельгия). При этом требования к глубине протектора такие же, как и в Украине — это 4 мм. Шипованная резина запрещена в таких странах: Германия, Польша, Нидерланды, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария, Турция, Сербия, Македония, Хорватия, Португалия, Словения, Босния и Герцеговина. За использование шипованной резины там даже предусмотрен штраф.
Помимо технической стороны, важной при пересечении границы на автомобиле остается и документальная составляющая. В частности, для пересечения границы вам нужно приобрести полис Зеленая карта. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.
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