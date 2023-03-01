Как и когда регистрировать авто в Польше: советы украинским водителям — Finance.ua

Как и когда регистрировать авто в Польше: советы украинским водителям Сегодня 21:03 — Страхование

Как и когда регистрировать авто в Польше: советы украинским водителям

Автомобили, зарегистрированные в Украине, рассматриваются Польшей как транспортные средства, участвующие в международном движении в соответствии с положениями Венской конвенции. Обе страны — подписанты этого документа.

Следовательно, украинцы, прибывающие в Польшу на собственных машинах, подпадают под действие конвенции, поэтому не должны сразу же ставить автомобиль на польский учет.

Но если автомобиль с украинской регистрацией находится в Польше более полугода, его нужно зарегистрировать в местной районной (уездной) администрации по месту жительства.

Для регистрации автомобиля в Польше необходимо подать заявление, а также предоставить следующие документы:

удостоверение личности собственника (паспорт);

сертификат соответствия транспортного средства;

полис страхования ответственности перед третьими лицами (Зеленая карта или местная Автогражданка);

подтверждение уплаты НДС (VAT). Базовая ставка — 23%;

подтверждение прохождения техосмотра;

документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (оригинал договора купли-продажи, договора дарения и т.п.);

свидетельство о регистрации в Украине;

номерные знаки;

техпаспорт (при наличии).

Документы на украинском языке нужно обязательно перевести на польский.

Больше подробностей об особенностях движения по дорогам Польши, а также необычные правила и штрафы за их нарушение читайте в статье по ссылке.

Ранее мы сообщали, как подготовить автомобиль к поездке за границу с технической стороны. Для этого:

Убедитесь в наличии в автомобиле аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, запасного колеса (если такое предусмотрено комплектацией автомобиля), световозвращающих жилетов.

аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, запасного колеса (если такое предусмотрено комплектацией автомобиля), световозвращающих жилетов. Проверьте правила тонирования стекла. Учтите, что во многих странах запрещена тонировка ветрового и передних боковых окон, поэтому тонировка стекла не должна быть или может быть так называемая «европейская тонировка» — когда передние окна не тонированы, а задние пассажирские затонированы. Кстати, как отмечает эксперт, это одна из самых распространенных причин того, почему на границе не пропускают автомобили наших граждан.

Учтите, что во многих странах запрещена тонировка ветрового и передних боковых окон, поэтому тонировка стекла не должна быть или может быть так называемая «европейская тонировка» — когда передние окна не тонированы, а задние пассажирские затонированы. Кстати, как отмечает эксперт, это одна из самых распространенных причин того, почему на границе не пропускают автомобили наших граждан. Проверьте резину. По европейским нормам, в большинстве стран ЕС зимняя резина на авто должна быть установлена в период с 1 ноября по 31 марта. Однако в Балтийских странах этот срок смещен — с 1 декабря по 31 марта, а в Австрии с 1 ноября по 15 апреля. В некоторых странах вообще нет такой нормы — там рекомендуется замена резины только при ухудшении погодных условий (Польша, Португалия, Бельгия). При этом требования к глубине протектора такие же, как и в Украине — это 4 мм. Шипованная резина запрещена в таких странах: Германия, Польша, Нидерланды, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария, Турция, Сербия, Македония, Хорватия, Португалия, Словения, Босния и Герцеговина. За использование шипованной резины там даже предусмотрен штраф.

Помимо технической стороны, важной при пересечении границы на автомобиле остается и документальная составляющая. В частности, для пересечения границы вам нужно приобрести полис Зеленая карта. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.