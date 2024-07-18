Как и где бесплатно проверить неуплаченный штраф ТЦК — Finance.ua
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Как и где бесплатно проверить неуплаченный штраф ТЦК

Личные финансы
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Как и где бесплатно проверить неуплаченный штраф ТЦК
Как и где бесплатно проверить неуплаченный штраф ТЦК
Согласно актуальным изменениям законодательства о мобилизации, мужчины призывного возраста, состоящие на воинском учете, должны были обновить свои персональные данные до 16 июля 2024 года. Тем, кто этого не сделал, грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Предприятие, на котором нарушаются правила воинского учета сотрудников, может получить штраф от 34 до 59,5 тысячи гривен (в военное время).
Об этом пишет YouControl.
Неуплата штрафа может иметь негативные последствия: арест денежных средств на счетах должника с их последующим списанием, а также арест имущества с целью его дальнейшей реализации и т. д.
Поэтому важно знать о наличии штрафа для того, чтобы своевременно его уплатить.

Как проверить наличие штрафа ТЦК

Информация об исполнительных производствах, в частности в связи с наложением штрафа ТЦК, хранится в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП) Министерства юстиции Украины.
Чтобы узнать о наличии производства, необходимо запросить АСИП. Эта опция бесплатная для всех граждан. Однако для поддержания актуальности данных такие запросы придется делать регулярно и часто.
Проверить наличие исполнительного производства по штрафу ТЦК можно в системе YouControl. Это удобнее и эффективнее, поскольку YouControl предлагает функцию автоматического мониторинга. То есть получение ежедневных уведомлений о появлении штрафов и исполнительных производств.
Таким образом, мониторинг можно настроить на любого гражданина Украины — себя или другое лицо — и своевременно узнавать о штрафах и других обновлениях в различных реестрах или в органах государственной исполнительной службы.
Проверка штрафов физических лиц и мониторинг доступны пользователям YouControl по тарифам «Стандартный» и «Полный доступ» (индивидуальный или командный).

Что будет с теми, кто не обновил данные: штрафы, блокировка счетов, аресты имущества?

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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