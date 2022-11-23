Как херсонцам получить денежную помощь от международных доноров — Finance.ua

Как херсонцам получить денежную помощь от международных доноров Сегодня 16:47 — Личные финансы

Как херсонцам получить денежную помощь от международных доноров

В рамках совместных проектов Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций жителям уволенного Херсона и области предоставляется финансовая поддержка.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Гражданам, пережившим оккупацию, через Укрпочту выплачивается единовременная денежная помощь в размере 1200 и 2200 гривен наличными на человека.

На помощь имеют право как взрослые, так и дети.

Списки на получение средств формируют социальные работники органов местного самоуправления. Чтобы получить денежную поддержку, предварительно необходимо обратиться в соответствующий местный совет.

Подать заявку на получение финансовой помощи можно и онлайн, заполнив регистрационную гугл-форму по ссылкам:

для жителей Херсона;

для жителей Херсонского района.

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