Как херсонцам получить денежную помощь от международных доноров — Finance.ua

Как херсонцам получить денежную помощь от международных доноров
В рамках совместных проектов Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций жителям уволенного Херсона и области предоставляется финансовая поддержка.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Гражданам, пережившим оккупацию, через Укрпочту выплачивается единовременная денежная помощь в размере 1200 и 2200 гривен наличными на человека.
На помощь имеют право как взрослые, так и дети.
Списки на получение средств формируют социальные работники органов местного самоуправления. Чтобы получить денежную поддержку, предварительно необходимо обратиться в соответствующий местный совет.
Подать заявку на получение финансовой помощи можно и онлайн, заполнив регистрационную гугл-форму по ссылкам:
- для жителей Херсона;
- для жителей Херсонского района.
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