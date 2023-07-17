Как граждане относятся к выходу украинского бизнеса на иностранные рынки и какого эффекта ожидают — Finance.ua

Как граждане относятся к выходу украинского бизнеса на иностранные рынки и какого эффекта ожидают Сегодня 09:00

Как граждане относятся к выходу украинского бизнеса на иностранные рынки и какого эффекта ожидают

Полномасштабная война в Украине в некоторой степени подтолкнула многих украинских предпринимателей к мыслям об экспансии на иностранные рынки: кто-то следовал за своим потребителем, кто увидел окно возможностей и решил им воспользоваться, а для кого-то это стало условием выживания.

Об этом говорится в исследовании Gradus Research.

Одни расширили свой экспорт, другие впервые открыли для себя зарубежный рынок. Так или иначе, присутствие украинских компаний за пределами страны увеличилось во время войны, и исследовательская компания Gradus Research решила спросить украинских граждан, как они относятся к выходу украинского бизнеса на иностранные рынки.

Большинство считает расширение географии работы украинских компаний положительным явлением.

69% опрошенных граждан отмечают, что относятся скорее или очень положительно к украинским компаниям, которые сейчас открывают свои представительства или распространяют свою деятельность за пределами Украины. Чаще всего такое мнение разделяют представители младших возрастов: 18−24 года (75%) и 25−34 года (74%).

Более половины опрошенных (55%), которые ожидают положительных последствий от освоения украинскими компаниями иностранных рынков, называют среди возможных последствий этого в первую очередь получение украинскими специалистами полезного опыта и внедрение международных стандартов в Украине. Такое мнение разделяют 40% респондентов в выборке в целом, а среди жителей столицы — 45% опрошенных.

Вторым среди наиболее часто упоминавшихся возможных последствий выхода украинских предпринимателей на международные рынки респонденты, которые в целом ожидают положительных последствий от этого, определяют инвестирование доходов этих компаний в Украину (47%).

Закрывает ТОП-3 возможных последствий экспансии украинских компаний на иностранные рынки, по мнению опрошенных, ожидающих положительных последствий, от этого, перенос полезного опыта от международной деятельности бизнесов в Украину (42%).

Также около трети ожидающих положительных последствий от выхода украинских предпринимателей на иностранные рынки считают, что это будет способствовать лучшему отношению иностранцев к Украине (31%) и тому, что украинцы будут больше гордиться собой благодаря успехам украинского бизнеса (30%).

73% опрошенных ожидают положительных последствий от распространения деятельности украинских компаний за рубежом. Среди аудитории 18−24 года этот показатель составляет 88%.

Граждане, которые в целом ожидают положительных последствий от выхода украинского бизнеса на международные рынки (69%), одновременно отмечали и возможные негативные последствия этого процесса, такие как уменьшение количества рабочих мест в Украине (12%), угрозу оттока специалистов (12%) и угрозу оттока денег из Украины (7%). Такие опасения в большей степени характерны для представителей старшей возрастной категории (55−60).

Эти результаты свидетельствуют о высокой поддержке украинских предпринимателей в их международных активностях со стороны рядовых граждан. Что, вероятно, говорит об изменениях в культуре отношения к предпринимательству в целом. Очевидно, эти изменения происходят в украинском обществе под влиянием опыта коратко- или долгосрочной жизни украинцев в европейских странах, где культура предпринимательства развита на высоком уровне.

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