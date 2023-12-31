Как Европа празднует Новый год — традиции разных стран Сегодня 20:03 — Мир

Как Европа празднует Новый год — традиции разных стран

Новогодние праздники в Европе — это не только переход от старого года к новому, но и магия традиций, делающих этот период особым в каждой стране. Рассказываем, чем особенным запоминается празднование Нового года в европейских странах.

Швеция: семейные традиции и огоньки над городами

В Швеции Новый год — это время для семейного единения. Вечером 31 декабря семьи собираются вместе, чтобы вкусно ужинать и наслаждаться компанией друг друга.

Однако особенностью являются так называемые «Новогодние вечера». Это мероприятия, где собираются тысячи людей. Костры разжигают в парках, а над городами вздымаются фейерверки, создавая волшебную атмосферу в последние минуты старого года.

Также из любопытных традиций в Швеции можно выделить громкое празднование. К примеру, с 1893 года, когда шведы начали праздновать Новый год в музее Скансен в Стокгольме, в полночь все церкви в стране встречают Новый год звоном колоколов.

Если вам придется праздновать Новый год в Швеции, не забудьте выучить короткое стихотворение из «Новогодних часов» А. Теннисона. Именно его стихи звучат из уст шведов, когда они получают новогодние подарки.

Норвегия: не Санта-Клаус, а Юлениссен

Норвегия — одна из самых привлекательных стран северной Европы. Зима в этом государстве напоминает сказочный мультик из детства.

В Норвегии во время новогодних праздников также принято проводить время у семейного стола. В домах частенько растапливают камин, на стол подают фаршированную индейку и пудинг с миндалем и рисом. Миндальные орешки в Норвегии считаются эмблемой счастья и благополучия.

Что касается традиций, то норвежские обычаи несколько отличаются от других европейских стран. К примеру, рождественские подарки норвежцам приносит не Санта-Клаус, а хороший гном Юлениссен.

Также в канун новогоднего торжества норвежцы идут в церковь, чтобы встретить наступающий год с благословением. Король Норвегии традиционно произносит перед своим народом праздничную речь.

Кстати, у норвежцев также существует традиция — ставить у себя дома новогодних гномов Ниссе. Это необычный персонаж, обитающий в самых разных местах, начиная от густого норвежского леса и заканчивая уютным уголком в доме. Считается, что Ниссе приносит удачу и изобилие.

Германия: шампанское и блеск огоньков

В Германии традиционный новогодний стол тоже насыщен разнообразными угощениями, но на первый план выходят бокалы с шампанским. Все члены семьи собираются вместе в кругу друзей, чтобы весело провести время.

Главное событие — фейерверк в полночь. Столы наполняются огоньками и свечами, создавая удивительное свечение в последние мгновения уходящего года.

Немцы празднуют Новый год с шумом, поскольку считают, что это помогает отогнать злых духов. К тому же в Германии 31 декабря называют Silvester, в честь папы римского Сильвестра I, умершего 31 декабря 335 года.

В этот вечер немцы желают «хорошего вхождения в новый год», а в полночь, чокаясь шампанским, выкрикивают: «Пусть все удастся в новом году».

Италия: фея Бефана и выбрасывание вещей из окон

В Италии Новый год начинается с обильного ужина, состоящего из 12 блюд, символизирующих каждый месяц года. В полночь, когда куранты бьют, открываются бутылки игристого вина, и начинается феерия лампионов.

Также в этой стране нет Санты, вместо него есть Баббо Натале. Как свидетельствует легенда, он является дальним родственником Святого Николая родом из Турции.

Интересно, что подарки в новогоднюю ночь приносит не он, а добрая фея Бефана, оставляющая их в чулках, подвешенных у камина. Часто итальянцы говорят, что непослушные дети могут найти золу или уголь вместо подарков.

Еще одна из популярных традиций в Италии на Новый год — выбрасывание старых вещей из окон. Жители страны таким образом не берут все лишнее и ненужное с собой в следующий год, чтобы вместо этого появилось что-то лучшее.

Испания: 12 виноградин и танцы под гитару

В Испании Новый год встречают особенно экстравагантно. Один из самых известных обычаев — есть 12 виноградин в последние 12 секунд старого года, что символизирует удачу на каждый месяц. Затем начинается шумное и веселое время — праздничные вечеринки, волшебные огоньки и множество танцев под испанскую гитару.

Во многих населенных пунктах жители собираются на площади или в любом популярном месте, где есть часы, чтобы съесть виноградины и вместе провести последние минуты уходящего года. Если вы хотите поучаствовать в этом событии.

Франция: Пер Ноэль на осле

Одна из самых популярных традиций на Новый год во Франции — это поджигание рождественского полена, которое специально производят на Рождество и держат дома до Нового года. Также развлекаются лотереями, одеванием колпаков и обсыпанием друг друга конфетами.

Во Франции нашего Деда Мороза заменяет Пер Ноэль, передвигающийся не на оленях, а на осле. Он кладет подарки в ботинки у камина.

Что касается традиций в еде, то французы предпочитают видеть на новогоднем столе фуагру, запеченную индейку или гуся, кровяные колбасы, бобы, каштаны, фасоль, лобстеры, омары и мясо диких животных.

Великобритания: поцелуи под Биг-Беном

Британцы, как и многие другие жители Европы, умеют праздновать Новый год и у них свои традиции. В то же время в Великобритании не принято дарить дорогие и большие новогодние подарки, поскольку праздник считается лишь продолжением Рождества.

На столе у ​​британцев в новогодний вечер часто можно увидеть яблочный пирог, овсяные лепешки круглой формы с отверстием посередине, пудинг, сыр кеббен, а из горячих блюд — жареный гусь, бифштексы.

Одной из известнейших традиций в Британии считается поцелуй влюбленной пары у Биг-Бена под куранты. Британцы верят, что это обеспечит им крепкие отношения в новом году.

Кроме того, в британских домах принято открывать заднюю дверь дома, когда часы начинают бить полночь, а передние — с последним ударом курантов. Таким образом они выпускают Старый год и впускают Новый.

У Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.