Как долго можно находиться в ЕС и почему возникают проблемы — Finance.ua

Как долго можно находиться в ЕС и почему возникают проблемы

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Как долго можно находиться в ЕС и почему возникают проблемы, freepik.com

Какие правила поездок действуют для украинских беженцев в Польше, рассказали в TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на разъяснение официальных лиц Ukrayina.pl.

Аннулируется ли временная защита, если выехать из Польши

Для въезда в Шенгенскую зону с 2017 года украинцам виза не нужна. По безвизовому режиму в ЕС можно находиться 90 дней в течение 180 дней. Между тем, директива о временной защите снимает эти ограничения.

Но есть нюанс — право на более длительный срок пребывания дает статус временной защиты в отдельной стране ЕС.

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Если украинцы приехали в Польшу с 24 февраля и заявили о своем желании остаться в этой стране — а для этого зарегистрировали номер PESEL.Ukr — они получили право находиться здесь до 18 месяцев, объяснила руководитель пресс-службы главного командующего Пограничной службой Польши Анна Михальская.

По ее словам, по истечении 90 дней безвиза владельцы биометрических паспортов все равно могут уехать за пределы страны. При этом одноразовый срок отсутствия не должен превышать 30 дней, в противном случае статус временной защиты утратит силу. То есть аннулируется право находиться в Польше в течение 18 месяцев с 24 февраля.

Можно ли менять место жительства

На странице Европейской комиссии говорится, что как только украинец получает временную защиту от одной из стран ЕС, права действительны только в той стране ЕС, которая предоставила вид на жительство.

Однако остается право путешествовать в другие страны в пределах ЕС в течение 90 дней в пределах 180-дневного периода.

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«Вы также можете решить, что хотите использовать свои права в другой стране ЕС, чем та, где вы сейчас проживаете. Если вы смените место жительства и переедете в другую страну ЕС, разрешение на жительство в первой стране ЕС завершится, и ваши права там закончатся. Новая принимающая страна ЕС должна предоставить вам временную защиту и выдать новый вид на жительство. Важно сообщить государственным органам первой страны ЕС, что Вы намерены переехать в другое государство Евросоюза», — говорится в разъяснении.

Можно ли свободно передвигаться по странам ЕС

Среди прав, которые дает статус временной защиты — право на переезд в другую страну ЕС до выдачи вида на жительство. Также — право свободно передвигаться в странах ЕС (иных, чем страна проживания в ЕС) в течение 90 дней в 180-дневный период после выдачи вида на жительство в принимающей стране ЕС.

При наличии биометрического паспорта граждане Украины как безвизовые путешественники имеют право на свободное передвижение внутри ЕС в течение 90 дней после въезда на территорию ЕС.

Если паспорт беженца не биометрический, при въезде в Шенгенскую зону представители власти на границе страны ЕС первого въезда должны выдать краткосрочную визу, действительную в течение 15 дней.

Можно ли беженцам ездить в другие страны после 90 дней в Польше

Юристы сайта «Польский консультант» объясняют, могут ли беженцы уезжать в другие страны из Польши. Отмечается, что для поездки в другие страны, кроме Украины, действуют те же нормы:

Отсутствие в Республике Польша сроком более 30 дней лишает беженца статуса «Укр».

Основания для пребывания в стране, как и льготы, аннулируются.

По мнению польских юристов, нет никаких оснований полагать, что гражданин Украины не может уезжать из Польши суммарно более чем на 30 дней в течение всех 18 месяцев. Положение ust.2, art.11 Specustawy следует трактовать как разовый выезд из Польши, не превышающий 30 дней.

Таким образом, для сохранения легального пребывания в Польше на основании Спецзакона и связанных с ним прав каждая поездка гражданина Украины за пределы Польши не должна длиться более 1 месяца, а число таких поездок не ограничено.

Право на пребывание в другой стране зависит от ее законодательства — можно ли туда ехать без загранпаспортов, есть ли возможность безвизового пребывания, допустимый срок пребывания с учетом дней, проведенных в Польше.

Например, в разъяснении Телеграм- канала Европейского Союза в поддержку Украины «EU supports Ukraine» говорится:

«Германия недавно предупредила, что продлевает срок безвизового пребывания украинцев до 31 августа. Это значит, что граждане Украины смогут не только свободно въезжать в Германию, но и путешествовать в другие страны ЕС и Украины в случае крайней необходимости».

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