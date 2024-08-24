Как будут расти цены в Украине: прогноз финансовых аналитиков, банкиров и населения — Finance.ua

Как будут расти цены в Украине: прогноз финансовых аналитиков, банкиров и населения Сегодня 10:01 — Личные финансы

Как будут расти цены в Украине: прогноз финансовых аналитиков, банкиров и населения

Инфляция в Украине в течение следующих 12 месяцев ускорится, но не превысит 9%. Такой прогноз дают банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и населения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.

По информации НБУ, в июле финансовые аналитики ожидают инфляцию на уровне 7,2%. Это выше предыдущего прогноза за июнь (7,1%).

Население прогнозирует рост цен на 7,6%. В июне граждане ждали инфляцию на уровне несколько выше — 7,9%.

Банкиры прогнозируют инфляцию на уровне 8,7%. Руководители предприятий — рост цен на уровне 9,0% (данные за май).

График: НБУ

Напомним, по данным Госстата, в июле инфляция в годовом исчислении ускорилась до 5,4% с 4,8% в июне. В месячном измерении цены не изменились.

В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов, но будет оставаться умеренной.

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне 6,6% (предыдущий прогноз — 6,0%), в 2026 году инфляция упадет до 5,0% (предыдущий прогноз — 5,0%).

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