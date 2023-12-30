Как будут работать Укрпочта и Meest на Новый год: график работы — Finance.ua

Как будут работать Укрпочта и Meest на Новый год: график работы Сегодня 05:45 — Фондовый рынок

Собственные почтовые отделения Meest будут работать по сокращенному графику 31 декабря — с 09:00 до 16:00. 1 января — выходной. В то же время, партнерские отделения в праздничные дни будут работать согласно графикам локаций, на которых они расположены.

При этом адресная доставка не будет производиться 31.12.23 и 01.01.24.

31 декабря все отделения «Укрпочты» по Украине будут работать по обычному графику, без изменений. При этом 1 января 2024 года отделения будут закрыты, запланирован полный выходной.

Українські Новини По материалам:

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