Как будут работать Укрпочта и Meest на Новый год: график работы — Finance.ua
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Как будут работать Укрпочта и Meest на Новый год: график работы

Фондовый рынок
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Собственные почтовые отделения Meest будут работать по сокращенному графику 31 декабря — с 09:00 до 16:00. 1 января — выходной. В то же время, партнерские отделения в праздничные дни будут работать согласно графикам локаций, на которых они расположены.
При этом адресная доставка не будет производиться 31.12.23 и 01.01.24.
31 декабря все отделения «Укрпочты» по Украине будут работать по обычному графику, без изменений. При этом 1 января 2024 года отделения будут закрыты, запланирован полный выходной.

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По материалам:
Українські Новини
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