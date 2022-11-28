Как будут работать больницы в условиях блэкаута: ответ Ляшко — Finance.ua
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Как будут работать больницы в условиях блэкаута: ответ Ляшко

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Украинские больницы не будут закрываться даже в условиях блэкаута, но медучреждениям нужно сократить количество используемых помещений.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
«Больницы не будут закрывать, но в определенных больницах будет пересмотрен подход и оптимизировано использование помещений для того, чтобы сконцентрировать все на меньших площадях», — заявил Ляшко.
По его словам, оптимизация помещений позволит легче пройти осенне-зимний период, в том числе с наступлением больших холодов.
«Когда меньше площадь, ее проще отапливать, используя источники питания, если будет отключение от централизованного теплоснабжения», — отметил министр.
Он также подчеркнул, что Минздрав определил два уровня больниц: клиники, которые могут работать без централизованного энергоснабжения, и клиники, которые могут работать без централизованного тепла и централизованного водоснабжения.
«Именно на этих больницах и сформируется основная сеть медучреждений, которые в этот сложный осенне-зимний период должны обеспечить медицинскую помощь. Мы понимаем, что в этих больницах будет на 100% работать все оборудование, которое будет подключаться к энергоснабжению», — добавил глава Минздрава.
Ранее Ляшко заявил, что медучреждения Украины получили более 400 станций Starlink, чтобы иметь возможность работать с электронной системой здравоохранения и иметь доступ к интернету.
По материалам:
РБК-Україна
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