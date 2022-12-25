Как будут работать банки в период завершения 2022 года и в начале 2023 года — Finance.ua
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Как будут работать банки в период завершения 2022 года и в начале 2023 года

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Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка (далее — СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2022 и в начале 2023 года.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности:
  • 30 декабря 2022 года СЭП работает до 24.00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и Национальный банк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения (далее — депозитарий НБУ), а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме;
  • 31 декабря 2022 банковский день в СЭП открывается датой 02 января 2023 года. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются до 15:00 датой банковского дня 02 января 2023 года. Национальный банк не осуществляет валютные интервенции на валютном рынке Украины;
  • 31 декабря 2022 года и 01 января 2023 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате и времени начала работы в СЭП — в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов. Также банки самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается;
  • 01 января 2023 приемка начальных платежей в СЭП начинается в 9.00. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 02 января 2023;
  • 02 января 2023 банковская система Украины, валютный рынок Украины, СЭП, депозитарий НБУ работают в обычном режиме;
  • 07, 08 января 2023 межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 09 января 2023 года.
Кроме того, в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов.
По материалам:
Finance.ua
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