Как будет развиваться экономика Украины после войны — Гетманцев

Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Как будет развиваться экономика Украины после войны — Гетманцев

План восстановления Украины будет состоять из нескольких важных направлений.

Об этом в ходе онлайн-встречи с предпринимателями рассказал глава комитета ВР по финансам и налогам Даниил Гетманцев.

Первое направление — это восстановление инфраструктуры и жилья. Второе — развитие военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры, сказал Гетманцев. А третье — создание предприятий, встраиваемых в производственные цепочки стран ЕС.

Читайте также Прогноз KPMG: Как российское вторжение в Украину повлияет на экономики мира

«Военно-промышленный комплекс должен стать движущей отраслью. Основная статья государственного бюджета должна направляться на эти цели, а это и производство касок, и с другой стороны это и робототехника», — сказал Гетманцев.

Украина утратила свой транзитный потенциал и, по всей видимости, уже не будет хабом в промышленных цепочках между Китаем и Европой.

«Мы должны ориентироваться прежде всего на страны ЕС и встраивать себя в их производственные цепочки таким образом, чтобы забирать часть той добавленной стоимости, которая создается в странах ЕС», — говорит он. И добавляет, что планируется привлекать в Украину крупные компании, которые могли бы, создавая рабочие места в нашей стране, вписаться в экономику ЕС.

Справка Finance.ua:

за неделю прямые потери экономики Украины в результате войны выросли на 12,2 млрд долларов и на 11 апреля перешли отметку в 80,4 млрд долларов, или 2,4 трлн грн;

из-за войны с россией дефицит бюджета-2022 в марте составил $2,7 млрд, и темп его роста продолжит расти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.